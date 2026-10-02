Poêle à granulés : ce réglage nocturne que votre chauffagiste touche toujours peut faire grimper votre conso de pellets

À chaque entretien, votre chauffagiste effleure le même réglage de votre poêle à granulés avant la nuit, sans toucher au thermostat. Que cache ce geste qui promet des économies sans vous laisser grelotter ?

Le scénario est toujours le même : en fin de visite, le chauffagiste se penche sur le poêle à granulés et modifie un mystérieux paramètre. Une lectrice l’a résumé ainsi : « Mon chauffagiste touche toujours au même réglage de mon poêle à granulés juste avant que je monte me coucher, et ce n’est pas le thermostat ». Ce geste discret change la façon dont l’appareil va chauffer toute la nuit.

Car le véritable enjeu du réglage poêle à granulés la nuit n’est pas d’afficher 17 ou 18 °C, mais de garder une chaleur douce tout en consommant moins de pellets, grâce à une façon plus stable de démarrer puis de maintenir la flamme pendant votre sommeil.

Pourquoi votre chauffagiste ne regarde presque jamais d’abord le thermostat

Le thermostat ne fait qu’indiquer une température de consigne. Que vous demandiez 19 ou 20 °C change peu si le poêle passe son temps à s’allumer puis s’éteindre. À chaque démarrage, la bougie d’allumage consomme environ 60 à 100 g de granulés et 300 W d’électricité, sans chauffer la pièce ; répété plusieurs fois par jour, ce « cyclage » finit par peser lourd sur la facture.

Beaucoup de foyers éteignent complètement leur poêle à pellets la nuit, puis le relancent à fond au réveil. Résultat : une bougie qui s’use vite et une succession de démarrages coûteux. Lors de l’entretien annuel obligatoire et du ramonage, imposés par le Code de la santé publique depuis octobre 2023, le chauffagiste ajuste justement ces réglages pour limiter le cyclage.

Le fameux réglage qu’il vérifie avant que vous montiez vous coucher

Le « vrai » réglage qu’il surveille n’est pas le thermostat, mais la puissance de fonctionnement, la fameuse plage de modulation. Beaucoup de poêles sont paramétrés trop fort : ils montent vite en température, coupent, puis redémarrent sans cesse. En passant par le menu technique protégé par code, le professionnel abaisse la puissance minimale sur 1 ou 2 (sur 5) pour que le poêle tourne longtemps au ralenti au lieu d’être sans arrêt en tout-ou-rien.

Il s’assure aussi que les modes Éco, nuit ou Stand-by restent cohérents avec cette puissance réduite, pour que l’appareil module plutôt que de s’arrêter brutalement. De votre côté, fixez une consigne de 16 à 18 °C la nuit, limitez la puissance sur 1 ou 2 quand c’est possible, et baissez la ventilation de convection (ou activez le mode silence) : moins de redémarrages, et jusqu’à 0,3 à 0,6 tonne de granulés, soit environ 120 à 240 €, économisés sur l’hiver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée 120–240 € / hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’un poêle à granulés qui reste allumé en continu à faible puissance consomme moins qu’un appareil qui redémarre sans arrêt : chaque allumage brûle des pellets pour rien, fatigue la bougie et demande de l’électricité supplémentaire. 💡 Le petit plus : Réglé ainsi, le poêle est plus silencieux (ventilation réduite, moins de montées en régime) et la maison reste à température stable : on gagne en sérénité de sommeil autant qu’en euros. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire qu’il suffit de baisser le thermostat en laissant la puissance usine trop élevée : le poêle chauffe trop vite, coupe sans arrêt, s’encrasse, use sa bougie et consomme davantage de granulés.

Nuit après nuit : quelles températures viser vraiment dans une maison française “typique” ?

Le jour, 19 à 20 °C au salon suffisent, et une consigne de 16 à 18 °C la nuit convient le plus souvent. Chaque degré en moins peut représenter jusqu’à 7 % d’économie, mais descendre trop bas dans une maison mal isolée force le poêle à repartir très fort le matin.

Avec des fenêtres performantes, des combles isolés et les volets fermés, maintenir 16 ou 17 °C en puissance faible reste souvent plus sobre que couper. Un programmateur ou un thermostat connecté applique ce réglage poêle à granulés la nuit, surtout avec des granulés certifiés ENplus A1 ou DINplus.