Courgettes : cette erreur aux premières nuits fraîches peut vous faire perdre des récoltes, le conseil du maraîcher

Au premier matin d’automne, vos courgettes semblent brûlées par le froid et la tentation d’arracher tout est forte. Un maraîcher français révèle quand patienter et quand vraiment tourner la page.

Un matin, le potager a changé de visage. Les grandes feuilles de courgettes pendouillent, tachetées de brun, comme si la nuit fraîche avait tout brûlé. Beaucoup de jardiniers, pris d’un vent de panique, arrachent alors tous les pieds et referment la saison en quelques coups de bêche.

Un maraîcher habitué à ces scènes d’automne répond pourtant sans hésiter : ce n’est pas parce que le feuillage fait grise mine que la saison est finie. Entre simple coup de froid et vrai gel, la différence change tout pour votre assiette. Avant de sacrifier vos plants, quelques repères suffisent.

Ce que le froid fait vraiment à vos courgettes

La courgette, légume frileux, supporte mal les nuits sous 10 °C. Ses grandes feuilles gorgées d’eau réagissent vite : la sève ralentit, les tissus se ramollissent, le feuillage se fane. Le spectacle inquiète, mais le plus souvent, les racines restent actives et les fruits déjà formés continuent à grossir.

Le vrai point de bascule se situe autour de 0 °C. En dessous, des cristaux de glace se forment dans les cellules, qui meurent définitivement. Un voile d’hivernage peut encore limiter les dégâts à -1 ou -2 °C, mais au-delà la plante ne repart plus. Ce n’est donc pas la date du calendrier qui commande, c’est le thermomètre de la nuit.

Arracher ou protéger : ce que ferait un maraîcher chez vous

Nous avons déjà soupiré devant un pied ratatiné en nous disant que c’était fichu. Le réflexe du maraîcher est plus nuancé. Tant que les prévisions annoncent des nuits au-dessus de 0 °C, que le cœur des tiges reste vert et ferme, avec encore quelques fleurs ou jeunes fruits, il garde le plant et le protège. Il arrache seulement en cas de gel annoncé, ou si le pied est vraiment épuisé, brun, couvert de maladies. Il évite aussi d’arroser le feuillage le soir et de laisser le voile posé toute la journée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines gagnées 3 à 4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le voile garde quelques degrés de chaleur, amortit les chocs de froid nocturnes et laisse la plante continuer sa photosynthèse. 💡 Le petit plus : garder deux pierres ou briques dédiées pour le lester vite chaque soir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout arracher dès la première nuit fraîche sans gel annoncé.

Le geste du soir pour gagner jusqu’à un mois de courgettes

Son secret tient en un accessoire tout simple : le voile d’hivernage. Ce tissu léger crée un microclimat de quelques degrés plus chaud autour des pieds. On le pose le soir, on le leste, et on l’enlève au petit matin.

Associé à un bon paillage qui garde le sol plus chaud, ce geste permet de récolter jusqu’à mi-octobre dans les régions fraîches, et parfois fin octobre ou début novembre dans les zones douces. Quand une gelée est annoncée, on cueille les courgettes, même petites, on arrache les pieds, puis on sème épinards, mâche, radis, roquette, navets ou pois sous le même voile.