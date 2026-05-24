Cette poudre qui pue au pied des tomates : les maraîchers s'en servent contre le mildiou et pour des récoltes XXL

Entre mildiou et récoltes maigres, beaucoup de jardiniers peinent avec leurs tomates. Les maraîchers misent sur une farine de poisson au pied des plants, à manier avec soin.

Chaque printemps, la scène se répète : des plants de tomates gonflés d’espoir, puis la déception. Mildiou à la première pluie, tiges maigres, fleurs qui avortent… Pendant ce temps, les rangées impeccables du maraîcher du coin croulent sous les fruits, sans feuillage malade à l’horizon. En l’observant de près, un détail intrigue : il s’accroupit, ouvre un seau, et répand au pied de ses tomates une poudre beige qui… sent franchement le poisson.

Ce geste simple n’a rien de magique, mais il change tout : la fameuse poudre qui pue n’est autre que de la farine de poisson, un engrais organique que les professionnels utilisent depuis longtemps pour booster leurs tomates. Bien dosée et bien enfouie, elle promet un feuillage d’un vert profond, des tiges robustes et des grappes de fruits que les voisins regardent avec envie ; encore faut‑il savoir l’utiliser comme un maraîcher.

La poudre qui pue des maraîchers : la farine de poisson, carburant des tomates

Cette farine est obtenue à partir de restes de poissons nettoyés, séchés puis finement broyés. Résultat : une poudre gris‑beige, légère, qui dégage une odeur marine très marquée. Derrière ce parfum peu glamour se cache pourtant un concentré de nutriments : environ 9,5 % d’azote et plus de 8 % de phosphore, auxquels s’ajoutent un peu de potassium et de calcium. Pour la tomate, plante gourmande par excellence, ce mélange assure à la fois un feuillage vigoureux et un système racinaire profond.

Contrairement à de nombreux engrais liquides, vite lessivés par la pluie ou l’arrosage, la farine de poisson reste dans la zone des racines et libère ses éléments petit à petit, au rythme des besoins de la plante. En se décomposant, elle nourrit aussi les micro‑organismes du sol ; cette vie souterraine active aide les tomates à mieux encaisser les coups de chaud, les excès d’humidité et certaines maladies fongiques comme le mildiou, en renforçant leur « bouclier » naturel.

Mode d’emploi : utiliser la farine de poisson comme un maraîcher

Nous avons tous déjà eu la main trop lourde sur un engrais miracle, avec des tomates qui jaunissent. Avec la farine de poisson, la clé est le timing : intervention lorsque les plants sont bien installés, généralement fin mai. Cette farine de poisson pour tomates vient alors compléter une bonne terre et un peu de compost, sans tout faire à elle seule.

En pleine terre, on épand 50 à 80 g par m², soit une à deux poignées autour de chaque pied, en couronne sans toucher la tige. On griffe sur 2 ou 3 cm, puis on arrose aussitôt au pied pour coller la poudre au sol et calmer l’odeur. En pot, une petite cuillère à café tous les dix jours suffit largement ; sans enfouissement ni arrosage, l’odeur persiste et peut attirer chats et chiens.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Délai d’effet 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La farine de poisson apporte beaucoup d’azote et de phosphore sous une forme organique qui se libère progressivement. Elle nourrit la vie du sol, évite le lessivage rapide des engrais liquides et soutient la plante pendant plusieurs semaines, le temps qu’elle forme racines, feuillage et fleurs solides. 💡 Le petit plus : pailler aussitôt après l’arrosage (paille, tontes sèches) atténue encore l’odeur et maintient l’humidité, ce qui accélère la décomposition de la farine et le travail des micro-organismes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser la farine de poisson en tas collés à la tige, sans l’enfouir ni arroser. Cela concentre l’azote au même endroit, peut brûler les racines et donner des plants très feuillus mais peu productifs.

Les bons réflexes pour une récolte de tomates XXL

Au bout de trois semaines, la différence se voit nettement : tiges épaissies, feuilles d’un vert soutenu, bouquets plus serrés et plants qui encaissent mieux les variations de chaleur, de pluie ou de vent. La fameuse poudre qui pue a alors disparu, mais ses effets se lisent dans tout le plant.

Petit bonus : un second apport léger début été suffit souvent à tenir la saison, à condition de rester raisonnable. Un excès d’azote crée des « monstres verts » très feuillus, peu productifs et plus sensibles aux maladies. Mieux vaut respecter les doses, compléter avec compost et paillage, et laisser la farine de poisson faire tranquillement son travail de fond.