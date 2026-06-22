Chaises de jardin jaunies : arrêtez le liquide vaisselle, cette poudre à moins de 2 € les rend blanches en 1 passage

Liquide vaisselle, éponge, huile de coude… leurs chaises de jardin en plastique blanc restaient désespérément jaunes. Jusqu’au jour où une poudre à moins de 2 € a tout changé.

Les beaux jours reviennent, les terrasses se remplissent… et les fameuses chaises de jardin en plastique blanc ressortent du cabanon avec une vilaine teinte jaune. On a tous déjà passé l’éponge avec du liquide vaisselle, frotté jusqu’à avoir mal au bras, pour un résultat… à peine gris clair.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une poudre toute simple, à moins de 2 €, qui a rendu aux chaises leur blanc d’origine en un seul passage. Sans eau de Javel, sans nettoyant agressif, et sans y passer l’après-midi. Ce petit produit change vraiment la donne.

Pourquoi le liquide vaisselle ne vient pas à bout du plastique jauni

Le plastique blanc jaunit au fil des saisons à cause des UV, de la pollution, des dépôts verts et parfois du calcaire. Ce n’est plus seulement de la graisse de barbecue ou de la poussière en surface, mais une fine couche altérée dans la masse du matériau.

Le liquide vaisselle, lui, est pensé pour dégraisser, pas pour blanchir. Alors on frotte plus fort, on ajoute une éponge abrasive, et comme le rappelle le Journal des seniors, ce réflexe finit par “abîmer les surfaces, ternir les couleurs et fragiliser les matériaux”. Résultat : des chaises rayées, encore plus ternes l’année suivante.

Le percarbonate de sodium, la poudre écolo à moins de 2 € qui change tout

Le percarbonate de sodium, aussi appelé percarbonate de soude, ressemble à une simple poudre blanche. Dissous dans de l’eau chaude, il libère de l’oxygène actif qui agit comme un blanchissant oxygéné ultra-puissant sur les plastiques ternis. Ouest-France le décrit comme “une solution redoutable et écologique, dont le coût dépasse à peine la pièce de deux euros”.

On le trouve facilement au rayon entretien naturel chez Leroy Merlin, Botanic ou Jardiland. Contrairement à l’eau de Javel, il ne pollue pas le jardin et ne fragilise pas autant le plastique. La clé ? Un bon dosage (1 à 2 cuillères à soupe par litre), de l’eau à au moins 40 °C et un temps de pose suffisant pour qu’il travaille à notre place.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Au contact de l’eau chaude, le percarbonate de sodium libère de l’oxygène actif qui décroche la couche jaunâtre incrustée dans le plastique. Le temps de pose remplace l’huile de coude, un simple brossage doux suffit ensuite pour révéler un blanc visiblement ravivé. 💡 Le petit plus : laisser sécher les chaises au soleil, les rayons UV renforcent naturellement l’effet blanchissant obtenu avec le percarbonate. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : frotter avec une éponge abrasive ou surdoser la poudre, sous peine de rayer définitivement le plastique et de laisser un voile terne.

Mode d’emploi express et routine pour garder des chaises blanches tout l’été

Cette méthode est très simple. Il suffit de dépoussiérer rapidement, puis de préparer une bassine d’eau chaude (40 à 50 °C) avec 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate par litre. Ensuite, on imbibe généreusement la chaise ou on la fait tremper 30 à 60 minutes, avant de brosser avec une brosse à poils souples, rincer abondamment et laisser sécher au soleil.

Pour éviter de recommencer tout le processus chaque année, un petit lavage mensuel à l’eau savonneuse et au vinaigre blanc sur les taches naissantes suffit largement. Un bon séchage, une housse respirante quand les chaises ne servent pas, et éventuellement un spray anti-UV pour plastique : la blancheur reste éclatante beaucoup plus longtemps.