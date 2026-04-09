Courgettes : ce geste de maraîcher au semis que tout le monde néglige et qui vous fait perdre 1 mois de récolte

À quelques mètres de chez vous, certains récoltent leurs premières courgettes dès la mi-juin. Des maraîchers expliquent comment un simple geste au semis en godets change tout.

Sur la table de jardin, les premières courgettes brillent déjà… mais ce sont celles du voisin. Dans votre carré potager, les plants hésitent encore à démarrer. Chaque printemps, la même question revient : comment certains réussissent-ils à avancer la récolte de presque un mois ?

La réponse ne tient pas à une serre chauffée ni à un engrais miracle, mais à un geste discret, posé dès avril au moment du semis de courgettes en godets. C’est ce détail, emprunté aux maraîchers, qui transforme quelques graines en récolte express.

Avril, le mois décisif : lancer les courgettes au chaud, pas au jardin

La courgette aime la chaleur, beaucoup moins les terres glacées de début de saison. Au lieu de semer dehors en mai, les pros démarrent en intérieur début avril : godets individuels, terreau spécial semis, arrosage léger, puis rebord de fenêtre à environ 20 °C, comme une mini-serre domestique.

Dans chaque pot, une seule graine est placée… sur la tranche, puis recouverte d’1 à 2 cm de terreau. Ce simple changement d’orientation évite que l’eau ne stagne sur le dessus et ne la fasse pourrir. Résultat : levée homogène en quelques jours et plantules trapues.

Le geste de maraîcher que l’on oublie souvent

Nous avons tous déjà semé nos graines à plat, un peu vite, avant une averse. Les maraîchers, eux, posent systématiquement la graine de courgette sur la tranche. L’eau glisse, au lieu de s’accumuler sur la cicatrice claire du grain, et les risques de pourriture chutent vraiment.

Quand les jeunes plants montrent 3 ou 4 vraies feuilles, le marathon de l’endurcissement commence. Début mai, on sort les godets quelques heures à l’abri du vent, on les rentre le soir, puis on allonge le temps dehors. Après la mi-mai, ils sont prêts pour la pleine terre, protégés par un voile les nuits fraîches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 3 à 4 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaleur stable des godets, associée à la graine posée sur la tranche, assure une levée rapide, puis des plants solides au repiquage. 💡 Le petit plus : Noter la date du semis sur chaque godet aide à caler l’endurcissement, le paillage et la récolte sans se tromper de rythme. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer des graines en sol froid, puis les laisser sans protection ni paillage, freine tout et fait perdre l’avance gagnée.

Paillage précoce et récolte courte : l’avance se joue aussi au sol

Dernier secret des pros pour garder l’avance : le paillage posé très tôt. Sur sol désherbé et bien arrosé, une couche de 5 à 7 cm garde l’humidité et bloque les herbes folles. « Si je tarde à pailler, je passe plus de temps à désherber qu’à cultiver. En avril, chaque jour compte », explique un maraîcher, cité par 20 Minutes.

Foin ou herbe sèche bien défibrée

Paille de céréales bien dorée

Feuilles mortes finement broyées

Sous cette couverture, l’eau s’évapore moins vite, la terre reste meuble et les vers de terre travaillent pour nourrir les racines. On arrose souvent 30 à 50 % de moins en été. « Mieux vaut couvrir que courir… après l’arrosoir », résument beaucoup de pros, selon 20 Minutes. Avec ces gestes, des courgettes de 15 à 20 cm se cueillent souvent dès la mi-juin.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Potager : ce geste de printemps que les maraîchers font en avril pour éviter de ruiner vos récoltes d’été»