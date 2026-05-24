Courgettes : mes pieds s’arrêtaient à 3 fruits, ce geste d’un vieux jardinier sicilien a triplé ma récolte

En plein été, vos pieds de courgette s'arrêtent net après deux ou trois fruits alors que le potager explose ailleurs. Un vieux jardinier sicilien m'a appris un geste de cueillette précoce qui a littéralement transformé ma récolte.

L’été revient, le soleil brille, et au potager on espère des paniers pleins de courgettes. Pourtant, beaucoup ont vu leurs pieds s’arrêter net après deux ou trois fruits, même avec un arrosage régulier et une terre bien travaillée. Les fleurs se succèdent, les tiges s’étalent, mais les récoltes ont semblé maigres.

Dans un jardin partagé, une jardinière a résumé ce découragement en une phrase : « Mes courgettes donnaient à peine trois fruits par pied : un vieux jardinier sicilien m’a montré le geste qu’il répète chaque été depuis quarante ans », racontait-elle au site Pause Maison. Ce geste, transmis comme un secret de famille, a fait exploser sa production… et peut tripler la nôtre.

Pourquoi vos pieds de courgette s’essoufflent après trois fruits

Nous avons tous déjà laissé une courgette grossir « un peu plus » pour avoir un beau légume bien dodu. Résultat : un ou deux monstres qui durcissent, la peau devient terne, et les nouvelles fleurs tombent avant de donner. Sous la sécheresse estivale, la chaleur a accéléré la croissance mais a aussi fragilisé le plant, qui concentre toutes ses forces dans ces quelques fruits géants.

Physiologiquement, le pied de courgette est programmé pour faire des graines. Quand un fruit devient énorme, la plante reçoit un message : mission accomplie, elle peut ralentir. Dans de nombreux potagers, on a ainsi récolté seulement 5 à 7 courgettes par pied, alors qu’il aurait pu en porter bien plus si les premiers fruits avaient été cueillis plus tôt.

Le geste du jardinier sicilien : cueillir petit et très souvent

Le vieux jardinier a montré un réflexe simple : pratiquer la cueillette précoce. Il a conseillé de récolter les courgettes, rondes ou longues, lorsqu’elles mesurent seulement 7 à 10 cm de diamètre, avec une peau bien brillante qui cède légèrement sous le pouce. En passant tous les deux à trois jours, la jardinière a vu chaque pied produire en continu, jusqu’à 15 à 20 fruits même en été sec, au lieu de rester bloqué sur quelques pièces géantes.

Côté geste, il a pris un sécateur propre et a coupé net en laissant un petit bout de pédoncule, sans tirer sur la plante. À défaut, il a simplement tourné le fruit sur lui-même pour qu’il se détache. Chaque courgette cueillie a aussitôt allégé le pied, libéré de l’espace et de l’énergie. Il a aussi retiré régulièrement les feuilles très âgées ou tachées pour mieux aérer la plante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte par pied 15 à 20 fruits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cueillant les courgettes jeunes, avant qu’elles ne deviennent énormes, la plante ne pense jamais que sa mission est terminée. Elle relance sans cesse de nouvelles fleurs et fruits, surtout si le sol est riche, paillé et que l’arrosage se fait uniquement au pied. 💡 Le petit plus : retirez d’abord toutes les courgettes déjà trop grosses, puis passez tous les deux jours pour ne garder que des fruits de la taille d’une petite balle. Le pied redémarre en quelques jours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser traîner une ou deux courgettes énormes sur chaque pied en pensant « gagner du poids » : elles bloquent la production et épuisent la plante.

Aider le pied à suivre le rythme tout l’été

Pour que cette méthode tienne toute la saison, le plant doit se sentir bien. Les courgettes aiment le soleil et une terre enrichie en compost, avec environ 1 m en tous sens entre deux pieds. Un paillage de 5 à 10 cm garde la fraîcheur et a limité les arrosages, tout en protégeant les racines durant les canicules.

L’arrosage se fait au pied, le soir ou tôt le matin, sans jamais mouiller le feuillage pour éviter l’oïdium. Dans de nombreux jardins, cette routine simple a suffi à garder des plants vigoureux pendant 8 à 10 semaines de production. Pour s’y mettre dès cette semaine, on peut suivre ces réflexes :

couper toutes les courgettes déjà trop grosses ;

récolter tous les 2 à 3 jours les fruits de la taille d’une balle de tennis ;

pailler généreusement autour de chaque plant ;

supprimer régulièrement les grandes feuilles jaunies ou tachées.