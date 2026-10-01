Deux voisins plantent un pommier le même jour : cette erreur au printemps explique pourquoi un seul donne des fruits

Dans deux jardins voisins, plantés le même automne, un pommier ne donne pas de fruits tandis que l’autre croule sous les pommes. Quel détail invisible change tout au printemps ?

Deux voisins, deux jardins qui se ressemblent, deux petits pommiers plantés le même week-end d’automne. Quelques années plus tard, l’un ploie sous les fruits, l’autre reste désespérément vert, sans la moindre pomme. De quoi faire douter même le jardinier le plus appliqué.

Quand un **pommier ne donne pas de fruits** alors que son voisin déborde de récoltes, le réflexe est souvent d’accuser le sol, l’arrosage ou la taille. En réalité, le vrai responsable se cache bien plus haut, dans la façon dont les fleurs sont fécondées au printemps.

Un pommier peut être splendide… et rester stérile

Feuillage dense, tronc solide, croissance régulière : un pommier peut sembler en parfaite santé tout en restant incapable de produire la moindre pomme. La vigueur de l’arbre et sa capacité à fructifier ne vont pas toujours de pair, ce qui explique bien des déceptions.

Autre point à vérifier avant de s’inquiéter : l’âge. Selon Aujardin, un pommier commence en général à produire entre trois et cinq ans après plantation, suivant le porte-greffe. Un sujet greffé sur un porte-greffe faible fructifie plus vite, alors qu’un arbre plus vigoureux a mis plus de temps à entrer en production.

Pollinisation croisée : la vraie différence entre les deux voisins

Au printemps, la plupart des pommiers sont dits auto-incompatibles : leur propre pollen ne peut pas féconder leurs fleurs. Un arbre isolé peut donc fleurir abondamment sans jamais donner de pommes. Seules quelques variétés autofertiles, minoritaires, parviennent à se débrouiller toutes seules.

Pour les autres, il faut un second pommier compatible, qui fleurit à peu près au même moment. Les variétés sont regroupées en sept grands groupes de floraison, du plus précoce au plus tardif. Pour limiter les risques, mieux vaut :

vérifier le groupe de pollinisation sur l’étiquette ou auprès du pépiniériste ;

associer deux variétés aux floraisons proches ;

profiter des pommiers déjà présents dans le voisinage, s’ils fleurissent en même temps.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes Abondantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La majorité des pommiers ont besoin du pollen d’une autre variété qui fleurit au même moment pour former des fruits. En choisissant deux variétés compatibles et en protégeant les abeilles, la pollinisation croisée est assurée et la nouaison des pommes enfin au rendez-vous. 💡 Le petit plus : Miser sur une variété réputée bonne pollinisatrice, comme la Reine des Reinettes ou la Golden Delicious, booste aussi la fructification des pommiers voisins. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter un seul pommier autostérile, ou deux variétés qui ne fleurissent pas ensemble, puis traiter au pesticide pendant la floraison, ce qui fait fuir ou tue les insectes pollinisateurs.

Que faire si votre pommier ne donne pas de fruits ?

Commencer par identifier la variété et son groupe de floraison, puis repérer les autres pommiers du quartier. S’il manque un partenaire compatible, planter un second arbre ou faire greffer une autre variété sur une branche du pommier déjà en place reste souvent la solution la plus simple.

D’ailleurs, sans abeilles, pas de pommes : limiter les traitements, semer des fleurs mellifères et éviter les tailles trop sévères qui forcent l’arbre à produire du bois plutôt que des boutons floraux. Un printemps froid ou une gelée tardive peuvent faire échouer une année, mais un duo de variétés compatibles finit presque toujours par récompenser la patience.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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