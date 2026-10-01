Vos plantes en pot jaunes début octobre : ce réflexe avec la lumière aggrave tout, le geste à faire est ailleurs

Début octobre, vos plantes en pot au balcon se couvrent de feuilles jaunes et semblent soudain s’essouffler. Et si le vrai problème n’était pas la lumière mais un détail sous vos pots ?

Début octobre, des feuilles jaunes apparaissent sur vos jardinières pourtant fleuries. Réflexe immédiat : on rapproche les pots de la fenêtre la plus ensoleillée, convaincu que la lumière d’automne ne suffit plus.

En réalité, à cette période, la baisse de luminosité reste progressive et vos plantes en pot s’y sont déjà adaptées. Le vrai basculement se joue dans la terre : les températures ont chuté, les racines boivent moins vite, mais les pluies d’automne et nos arrosages “d’été” sont restés généreux. Le jaunissement commence là… et le geste qui change tout est beaucoup plus simple qu’un déménagement de pot.

Octobre : quand les feuilles jaunes tirent la sonnette d’alarme

Un léger voile jaune sur quelques vieilles feuilles du bas peut rester normal, surtout sur une plante qui se prépare à l’hiver. Mais si, en quelques jours, plusieurs tiges se dénudent, que les feuilles ramollissent et que le pot semble toujours lourd, le signal devient inquiétant.

Nous avons tous déjà accusé le manque de lumière alors que tout, dans la scène, pointe vers l’excès d’eau. Début octobre, la plante pousse moins, transpire moins, mais reçoit parfois la même quantité d’arrosage qu’en août, en plus des averses : le terreau ne sèche plus, les soucoupes se sont remplies… et les feuilles jaunes arrivent.

Le vrai responsable : l’excès d’eau, pas la lumière

Quand le substrat reste détrempé, les poches d’air entre les grains de terre disparaissent. Les racines, qui ont autant besoin d’oxygène que d’eau, se retrouvent rapidement étouffées : c’est l’asphyxie racinaire. Elles brunissent, puis pourrissent souvent avant même que l’on voie les dégâts en surface, et le jaunissement démarre alors par le bas de la plante.

Les plantes méditerranéennes en pot comme le laurier-rose, l’olivier ou la lavande le supportent très mal, tout comme beaucoup de géraniums mal drainés. Un repère simple aide : enfoncer le doigt à 2 ou 3 cm dans la terre. Si c’est froid, que la soucoupe est pleine et que le pot pèse lourd, la lumière n’y est pour rien, c’est bien l’eau stagnante qui pose problème.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Temps nécessaire Quelques minutes après chaque pluie 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En évacuant l’eau en trop, le substrat retrouve de l’air ; les racines respirent mieux et le feuillage se stabilise. 💡 Le petit plus : Surélever les pots sur des cales ou des pieds évite les soucoupes constamment pleines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Répondre aux feuilles jaunes par encore plus d’eau et un simple déplacement vers une zone plus lumineuse.

Les bons gestes pour sauver vos plantes en pot tout l’automne

Dès les premières feuilles jaunes, on espace les arrosages, on vide les soucoupes et on vérifie le drainage. Laisser sécher la motte en profondeur suffit souvent à relancer la plante.

Si, malgré ce nouveau rythme, le feuillage continue de jaunir avec taches, nervures vertes ou petits insectes visibles, il faudra explorer carences, maladies ou ravageurs. L’eau stagnante ne fera plus partie des suspects.