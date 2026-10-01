Tomates fin septembre : ce geste radical sur le feuillage que les anciens faisaient pour éviter de tout perdre

Fin septembre, partout en France, des générations de jardiniers taillaient sans pitié le feuillage de leurs tomates pour sauver la dernière récolte. Que reste-t-il aujourd’hui de ce geste mystérieux, entre traditions familiales et conseils des agronomes ?

Fin septembre, le potager change de lumière. Les matinées se font fraîches, les jours raccourcissent, et pourtant des grappes de tomates restent obstinément vertes. C’est souvent là qu’un ancien de la famille sortait le sécateur et s’en prenait au feuillage, sans trembler, sous le regard inquiet des débutants.

Ce geste pouvait sembler brutal, presque contre-productif. En réalité, il répondait à une lecture très fine de la plante et des saisons : sauver ce qui peut encore mûrir avant les premières gelées, tout en limitant les maladies comme le mildiou. Aujourd’hui, ce savoir-faire se nuance à la lumière de la science… mais il reste une mine d’idées à reprendre au jardin.

Ce que les anciens avaient compris en regardant leurs tomates

À l’approche de l’automne, le plant de tomate hésite entre continuer à faire des feuilles et finir ses fruits. Un sol encore riche en azote encourage la « verdure » : tiges, grandes feuilles, gourmands en pagaille… et des fruits qui stagnent. Les anciens avaient vu que, sans intervention, beaucoup de tomates resteraient vertes au moment des premières gelées.

Leur réflexe a été de freiner la croissance inutile. Ils pincaient la tête des tiges, coupaient les gourmands tardifs et éclaircissaient le feuillage autour des bouquets. Résultat : plus de sève pour les fruits déjà formés, une meilleure aération, moins de risques de champignons. Leur erreur parfois ? Déshabiller complètement les pieds, au détriment du goût.

Ce que l’on sait aujourd’hui : effeuiller oui, mais avec mesure

Nous avons tous déjà cru qu’en exposant mieux les fruits, ils rougiraient plus vite. Or, comme le rappelle le site Potager Caillebotte, « Effeuiller ne fait pas mûrir les tomates : la coloration dépend de la température et du fruit lui-même, pas de la lumière qui l’atteint. » Le feuillage reste une petite usine à sucres et un parasol naturel contre les brûlures.

Avant d’effeuiller les tomates fin septembre, le bon réflexe est donc de trier :

Feuilles vertes, fermes, sans taches : on les garde pour nourrir et protéger les fruits.

Feuilles jaunies du bas ou qui touchent le sol : on peut les retirer, surtout dans les climats humides.

Feuilles tachées, noircies ou couvertes de duvet : on coupe vite, direction déchets verts, jamais le compost.

On dégage 30 à 40 cm au-dessus du sol, on laisse 2 à 3 feuilles saines au-dessus de chaque grappe et on pratique un léger étêtage au-dessus du dernier bouquet que l’on pense capable de mûrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte préservée jusqu’aux premières gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin de saison, l’étêtage et l’éclaircissage ciblé stoppent la croissance inutile, limitent l’humidité dans le feuillage et concentrent les ressources sur les fruits déjà formés. 💡 Le petit plus : récolter les tomates encore vertes avant un coup de froid et les faire mûrir à l’intérieur, dans une pièce tempérée, avec une banane pour l’éthylène. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dénuder complètement les pieds encore productifs ou composter des feuilles tachées de maladie.

Après la taille : eau, gelées et seconde vie des tiges

D’ailleurs, les anciens observaient aussi l’eau. En fin de cycle, on espace les arrosages : ce léger stress hydrique concentre les sucres et pousse la plante à terminer son travail. Si une gelée est annoncée, on cueille les fruits à peine colorés, avec leur pédoncule, pour les laisser mûrir dedans, à l’abri du soleil direct.

Les tiges et feuilles saines ne partent pas à la poubelle. Coupées en tronçons de 10 à 15 cm et bien séchées, elles deviennent un paillage protecteur, une réserve de carbone pour le compost ou même des tuteurs naturels l’année suivante. Seule règle stricte : tiges marquées par mildiou, oïdium ou nécroses filent en déchetterie, et on évite de replanter des solanacées au même endroit pendant trois ans pour offrir au sol une vraie pause sanitaire.