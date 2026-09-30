Flan maison ultra crémeux : cette recette de diététicienne à 100 kcal va vite faire oublier la culpabilité du dessert
Un flan maison ultra crémeux, sans crème ni pâte, pensé par une diététicienne pour garder la texture de boulangerie. Comment ce dessert vanillé reste si léger tout en étant aussi régressif ?
Une part de flan bien froide, la surface dorée qui brille et ce cœur dense qui tremble encore un peu… On pense aussitôt à la vitrine d’une boulangerie, rarement à un dessert léger. Pourtant, l’odeur de vanille chaude et la texture veloutée sous la cuillère n’exigent ni crème, ni pâte, ni excès de sucre.
Cette version mise au point par une diététicienne ressemble à un flan maison ultra crémeux de pâtisserie, avec des parts proches de moins de 100 calories si l’on choisit un édulcorant adapté. On garde le plaisir régressif, mais avec cinq ingrédients seulement et un repos au froid qui change tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 l de lait écrémé ou boisson végétale non sucrée
- ✅ 4 œufs moyens
- ✅ 90 g de Maïzena (fécule de maïs)
- ✅ 50 g de sucrant au choix + vanille (gousse ou poudre)
Flan maison ultra crémeux : la recette de diététicienne qui prouve qu’on peut se régaler sans culpabilité
On le sait : allégé ne rime pas toujours avec gourmand. Un flan pauvre en sucre ou en matière grasse finit caoutchouteux, fade, ou au contraire trop liquide. Pourtant, ce dessert rassurant doit rester dense, se tenir à la coupe, tout en fondant en bouche. La difficulté consiste donc moins à retirer qu’à rééquilibrer.
Ici, le duo Maïzena et lait écrémé apporte l’onctuosité sans crème. La fécule gonfle et retient l’eau du lait, les œufs stabilisent l’ensemble. Résultat : un flan vanille façon boulangerie, mais plus léger, qui reste dense, lisse et bien parfumé, même avec une dose de sucre très raisonnable.
Flan maison ultra crémeux : la recette de diététicienne qui prouve qu’on peut se régaler sans culpabilité
Techniquement, on prépare un appareil très fluide, puis on l’épaissit légèrement avant le four. Le lait chaud, sucré et vanillé est versé en filet sur œufs et Maïzena, puis remis trois minutes sur feu doux. Cette précuisson active l’amidon et garantit une texture nappante, sans grumeaux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer le moule, préchauffer le four à 180 °C.
- Technique : Chauffer lait, vanille et moitié du sucrant jusqu’aux premiers frémissements.
- Cuisson : Fouetter œufs, reste de sucrant et Maïzena, verser le lait en filet, épaissir 3 minutes à feu doux.
- Finition : Verser dans le moule, cuire 40 minutes, refroidir puis réfrigérer au moins 3 heures.
Flan maison ultra crémeux : la recette de diététicienne qui prouve qu’on peut se régaler sans culpabilité
Servi très froid, ce flan se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur ; on peut aussi le préparer la veille, voire tester, un autre jour, la version express trois ingrédients.
Sources
En bref
- 🍮 Une diététicienne propose un flan maison ultra crémeux à la vanille, sans crème ni pâte, avec des parts proches des 100 kcal seulement.
- 🍳 La recette mise sur cinq ingrédients du placard, une précuisson rapide de l’appareil et une cuisson douce au four pour fixer la texture.
- ✨ Variantes légères, version express trois ingrédients et gestes à éviter promettent un flan vanille fondant qui rappelle la boulangerie tout en restant raisonnable.
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