Voici le dîner poireaux-comté tout-en-un ultra crémeux qui sauve vos soirs de semaine (si vous évitez ce piège)
Ce soir, une seule cocotte suffit pour un riz crémeux poireaux–comté qui tient chaud au moral comme au ventre. En quelques gestes simples, cette recette réconfortante évite les poireaux fermes, le riz pâteux et le comté qui graisse.
Poireaux fondants, comté coulant, riz crémeux : le dîner tout-en-un ultra réconfortant
Une cocotte qui mijote doucement, le parfum du beurre et des poireaux qui caramélisent à peine, le fumet d’un bouillon de légumes chaud qui s’échappe… On sent déjà la promesse d’un soir tranquille. Dans l’assiette, chaque cuillerée mêle des poireaux presque confits, un riz moelleux et un fromage qui file sans fin.
On cherche souvent le crémeux d’un risotto sans avoir envie de rester collé à la casserole. Ce riz crémeux poireaux–comté joue justement cette carte : une seule cocotte, une cuisson douce des poireaux, du riz arborio et un comté généreux. Reste à maîtriser deux ou trois gestes malins pour obtenir un vrai nappant, sans se compliquer la soirée…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de riz arborio + 10 cl de vin blanc sec
- ✅ 3 poireaux, 1 oignon jaune, 1 gousse d’ail
- ✅ 1 à 1,2 l de bouillon de légumes chaud, 30 g de beurre, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 180 g de comté râpé fin, 2 c. à s. de crème fraîche, sel, poivre, herbes
Les ingrédients pour un riz crémeux poireaux–comté tout-en-un
Au cœur de ce riz crémeux poireaux comté, le riz arborio fait toute la différence. Riche en amidon du riz, il supporte l’ajout du bouillon louche après louche tout en gardant un léger cœur ferme. Les poireaux, émincés finement, fondent sans filaments et apportent une douceur qui équilibre le sel du fromage. On choisit un comté râpé fin, plutôt bien affiné, pour un goût fruité et un fondu homogène. D’ailleurs, une touche de crème fraîche reste facultative mais renforce le côté cocooning.
La méthode simple pour un crémeux façon risotto sans stress
La base, c’est une vraie cuisson douce des poireaux une dizaine de minutes, à feu bas, sans coloration. Ensuite, on vient nacrer le riz dans la matière grasse avant de le parfumer au vin blanc. L’ajout du bouillon louche après louche, toujours très chaud, permet la libération de l’amidon du riz et mène à cette texture crémeuse “all’onda” qui s’étale doucement dans l’assiette. Pourtant, nul besoin de remuer sans arrêt ; un mélange régulier suffit.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver soigneusement les poireaux, les émincer avec l’oignon et l’ail, puis faire revenir le tout 10 min à feu doux dans beurre et huile, jusqu’à texture très fondante.
- Technique : Ajouter le riz arborio et nacrer le riz 1 à 2 min. Verser le vin blanc, laisser évaporer complètement et garder le bouillon de légumes chaud à portée de main.
- Cuisson : Verser le bouillon, louche après louche, en remuant régulièrement pendant 18 à 20 min, jusqu’à grains tendres, cœur légèrement ferme et jus onctueux, ni sec ni liquide.
- Finition : Hors du feu, ajouter crème, reste de beurre et comté. Couvrir 2 min puis mantecare énergiquement. Rectifier l’assaisonnement ; option gratin express 5 à 10 min à 200 °C avec un voile de comté.
Conservation, service brûlant et variantes du lendemain
Les restes se gardent au réfrigérateur 24 h dans une boîte hermétique. Pour réchauffer, on détend avec un trait de bouillon ou de lait à feu doux. On peut aussi façonner des petites galettes dorées à la poêle, ou répartir le riz dans un plat, couvrir de comté et passer au four pour un gratin express du lendemain.
En bref
- 🍽️ Riz crémeux poireaux comté en une seule cocotte, plat du soir prêt en 35 à 40 minutes avec quelques ingrédients simples du placard.
- 🧀 Cuisson douce des poireaux, riz arborio nacré, bouillon chaud ajouté progressivement puis comté râpé fin pour une texture crémeuse façon risotto sans effort.
- 🔥 Astuces de chef, geste interdit avec le bouillon et idées de variantes ou de gratin express transforment les restes en nouveau dîner réconfortant.
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