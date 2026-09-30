Voici le dîner poireaux-comté tout-en-un ultra crémeux qui sauve vos soirs de semaine (si vous évitez ce piège)

Ce soir, une seule cocotte suffit pour un riz crémeux poireaux–comté qui tient chaud au moral comme au ventre. En quelques gestes simples, cette recette réconfortante évite les poireaux fermes, le riz pâteux et le comté qui graisse.

Poireaux fondants, comté coulant, riz crémeux : le dîner tout-en-un ultra réconfortant

Une cocotte qui mijote doucement, le parfum du beurre et des poireaux qui caramélisent à peine, le fumet d’un bouillon de légumes chaud qui s’échappe… On sent déjà la promesse d’un soir tranquille. Dans l’assiette, chaque cuillerée mêle des poireaux presque confits, un riz moelleux et un fromage qui file sans fin.

On cherche souvent le crémeux d’un risotto sans avoir envie de rester collé à la casserole. Ce riz crémeux poireaux–comté joue justement cette carte : une seule cocotte, une cuisson douce des poireaux, du riz arborio et un comté généreux. Reste à maîtriser deux ou trois gestes malins pour obtenir un vrai nappant, sans se compliquer la soirée…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de riz arborio + 10 cl de vin blanc sec

✅ 3 poireaux, 1 oignon jaune, 1 gousse d’ail

✅ 1 à 1,2 l de bouillon de légumes chaud, 30 g de beurre, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 180 g de comté râpé fin, 2 c. à s. de crème fraîche, sel, poivre, herbes

Les ingrédients pour un riz crémeux poireaux–comté tout-en-un

Au cœur de ce riz crémeux poireaux comté, le riz arborio fait toute la différence. Riche en amidon du riz, il supporte l’ajout du bouillon louche après louche tout en gardant un léger cœur ferme. Les poireaux, émincés finement, fondent sans filaments et apportent une douceur qui équilibre le sel du fromage. On choisit un comté râpé fin, plutôt bien affiné, pour un goût fruité et un fondu homogène. D’ailleurs, une touche de crème fraîche reste facultative mais renforce le côté cocooning.

La méthode simple pour un crémeux façon risotto sans stress

La base, c’est une vraie cuisson douce des poireaux une dizaine de minutes, à feu bas, sans coloration. Ensuite, on vient nacrer le riz dans la matière grasse avant de le parfumer au vin blanc. L’ajout du bouillon louche après louche, toujours très chaud, permet la libération de l’amidon du riz et mène à cette texture crémeuse “all’onda” qui s’étale doucement dans l’assiette. Pourtant, nul besoin de remuer sans arrêt ; un mélange régulier suffit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver soigneusement les poireaux, les émincer avec l’oignon et l’ail, puis faire revenir le tout 10 min à feu doux dans beurre et huile, jusqu’à texture très fondante. Technique : Ajouter le riz arborio et nacrer le riz 1 à 2 min. Verser le vin blanc, laisser évaporer complètement et garder le bouillon de légumes chaud à portée de main. Cuisson : Verser le bouillon, louche après louche, en remuant régulièrement pendant 18 à 20 min, jusqu’à grains tendres, cœur légèrement ferme et jus onctueux, ni sec ni liquide. Finition : Hors du feu, ajouter crème, reste de beurre et comté. Couvrir 2 min puis mantecare énergiquement. Rectifier l’assaisonnement ; option gratin express 5 à 10 min à 200 °C avec un voile de comté.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35–40 min 🔍 Le secret de l’expert Riz arborio, bouillon toujours chaud et ajout progressif provoquent la libération de l’amidon du riz. Avec la cuisson douce des poireaux puis le comté ajouté hors du feu, on obtient un crémeux stable et brillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de butternut rôtis avec une pointe de muscade, puis finir sous le gril à 200 °C pour un petit gratin express au comté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le bouillon froid d’un coup ou faire rebouillir après ajout du comté ; on obtient un riz aqueux et un fromage qui graisse au lieu de filer.

Conservation, service brûlant et variantes du lendemain

Les restes se gardent au réfrigérateur 24 h dans une boîte hermétique. Pour réchauffer, on détend avec un trait de bouillon ou de lait à feu doux. On peut aussi façonner des petites galettes dorées à la poêle, ou répartir le riz dans un plat, couvrir de comté et passer au four pour un gratin express du lendemain.