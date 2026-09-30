Dîner réglé en 45 min : ce filet mignon miel-moutarde aux pommes cache un secret de sauce qui rend accro

Ce soir, la cocotte promet un filet mignon de porc au miel, moutarde et pommes qui parfume toute la maison. Entre sauce nappante et viande moelleuse, un détail de cuisson change pourtant complètement le plat.

Ce filet mignon au miel, moutarde et pommes règle la question du dîner

La cocotte chauffe, le beurre mousse, et très vite une odeur rassurante envahit la cuisine. Le filet mignon de porc dore, les pommes s’attendrissent, la sauce miel-moutarde frémit déjà, à la fois sucrée, relevée et crémeuse.

On tient là une vraie recette facile de filet mignon du soir : quelques gestes simples, un passage au four, et un plat complet qui met tout le monde d’accord. Reste à voir comment obtenir cette sauce nappante qui donne faim dès la cuisson, tout en gardant la viande bien juteuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de filet mignon de porc, sel fin, poivre noir moulu

✅ 3 pommes acidulées (reinette, chanteclerc ou boskoop) et 2 échalotes

✅ Sauce : 2 c. à s. de miel liquide, 2 c. à s. de moutarde à l’ancienne, 1 c. à s. de moutarde forte, 15 cl de bouillon de volaille, 10 cl de crème entière liquide

✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, 20 g de beurre, 1 branche de thym

Les bons ingrédients pour un filet mignon miel-moutarde aux pommes qui embaume la cuisine

On choisit un filet mignon de 700 g environ, plutôt épais, que l’on sort du réfrigérateur vingt minutes avant la cuisson. Salé et poivré à cœur, il supporte une cuisson au four sans se dessécher et donne un joli rôti du soir.

Côté fruits, des pommes acidulées type reinette, chanteclerc ou boskoop tiennent bien, sans finir en compote. Le trio miel liquide, moutarde à l’ancienne et moutarde forte apporte douceur, grains de moutarde et petit coup de fouet. Bouillon de volaille et crème entière liquide arrondissent le tout en une vraie sauce miel moutarde pour filet mignon.

Saisir, caraméliser puis passer au four : la sauce qui donne faim dès la cuisson

Dans une cocotte allant au four, on fait chauffer huile et beurre, puis on saisit la viande sur toutes les faces. Cette réaction de Maillard crée une croûte dorée et des sucs précieux. On retire le filet, on ajoute échalotes, pommes et thym, que l’on laisse légèrement caraméliser.

On mélange ensuite miel, moutardes, bouillon et crème, que l’on verse autour des pommes. Le filet mignon revient dans la cocotte, la sauce l’enrobe et part à 180 °C, à découvert, pour environ vingt-cinq minutes ; la réduction de sauce donne un jus nappant qui parfume toute la maison.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir la viande, l’assaisonner, émincer les échalotes, couper les pommes en quartiers. Technique : Saisir le filet mignon, puis faire revenir échalotes, pommes et thym dans les sucs. Cuisson : Ajouter miel, moutardes, bouillon et crème, remettre la viande et cuire 25 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 à 8 min sous alu, trancher en médaillons et napper de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert On saisit pour lancer la réaction de Maillard, puis la cuisson à découvert fait réduire la sauce. La moutarde lie bouillon, crème et gras, tandis que le repos de la viande préserve sa jutosité : le filet mignon reste tendre, la sauce bien brillante. ✨ Le twist gourmand : Déglacer les sucs avec un trait de cidre brut avant d’ajouter bouillon et crème, puis finir avec quelques noisettes ou noix torréfiées sur le plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir la cocotte ou prolonger la cuisson « pour être sûr » ; le filet mignon bouillirait dans la sauce et deviendrait sec.

Avec quoi servir et comment conserver ce filet mignon de porc aux pommes

Ce filet mignon de porc aux pommes aime les accompagnements simples : purée maison, grenailles rôties, polenta crémeuse, haricots verts ou carottes rôties, sans oublier un bon pain de campagne pour finir la sauce.

D’ailleurs, on peut remplacer une partie des pommes par des poires fermes, ajouter quelques noisettes concassées, voire une pointe de quatre-épices. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se réchauffent doucement avec un filet d’eau ou de bouillon pour garder la sauce nappante.