Couscous : ce geste simple des chefs marocains avant la cuisson qui évite à coup sûr la semoule compacte et collante
Grains collants, couscous qui boit toute la sauce : en cuisine maison, un détail suffit à ruiner la semoule de couscous bien aérée. Comment les chefs marocains transforment-ils cette graine ordinaire en base légère, digne des meilleurs restaurants ?
Une vapeur chaude qui s’élève du plat, un parfum d’huile d’olive et d’épices, et cette semoule de couscous qui s’écoule comme du sable fin. On reconnaît le couscous marocain traditionnel servi chez les tables familiales.
À la maison, pourtant, la graine finit compacte, gonflée d’eau mais lourde, qui colle à la sauce. Le problème ne vient pas de la marque ; il tient à un geste simple, que tous les chefs marocains répètent avant la cuisson.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de semoule de couscous moyenne
- ✅ 400 ml d’eau très chaude ou de bouillon de légumes bien chaud
- ✅ 40 ml d’huile d’olive
- ✅ 5 g de sel fin
Pourquoi la semoule reste compacte à la maison
À la maison, on verse de l’eau bouillante sur la graine, on remue puis on glisse le plat au micro-ondes. À l’œil, la semoule semble gonflée ; servie, elle forme des paquets, boit la sauce et perd sa légèreté.
Les chefs marocains le répètent : leurs mères n’ont jamais cuit la semoule au micro-ondes. Dans un couscous marocain traditionnel, c’est la vapeur qui travaille, doucement, pour faire gonfler la semoule de couscous correctement et garder chaque grain séparé.
Le geste des chefs marocains pour une semoule de couscous bien aérée
Tout commence à froid, dans un grand plat creux. On sale la semoule, on verse l’huile d’olive, puis on la travaille entre les mains. Les paumes roulent et frottent la graine : c’est l’égrenage. Chaque grain s’enrobe d’une fine pellicule d’huile qui donne une semoule sans grumeaux.
Vient ensuite l’hydratation : pour 400 g de semoule, on compte 400 ml d’eau ou de bouillon très chaud, versés au bec doseur. On laisse reposer au moins 15 minutes sans y toucher. Puis la graine passe au-dessus d’une eau en ébullition, dans la partie perforée du couscoussier, pour 25 minutes de cuisson vapeur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre la semoule froide dans un grand plat, ajouter sel et huile, commencer l’égrenage.
- Technique : Verser 400 ml d’eau ou de bouillon très chaud au bec doseur, puis laisser reposer 15 minutes.
- Cuisson : Égrener de nouveau, transférer dans le couscoussier sans tasser, creuser quelques trous avec une spatule.
- Finition : Cuire 25 minutes à la vapeur, puis égrener encore et, si souhaité, ajouter un peu de beurre.
Servir et conserver une semoule bien gonflée
Une fois égrenée, on sert la semoule chaude dans un grand plat, puis on arrose au dernier moment de bouillon et de légumes. Pour la garder moelleuse, on la réchauffe uniquement à la vapeur, jamais au micro-ondes.
Sources
En bref
- 👩🍳 À la maison, la semoule colle, alors que les chefs marocains obtiennent un couscous traditionnel léger grâce à une façon de préparer la graine.
- 🫧 La méthode détaille les bons ratios, le repos indispensable et la cuisson vapeur au couscoussier pour faire gonfler la semoule de couscous sans paquets.
- 🔥 Un secret d’huile, quelques minutes de vapeur et un geste interdit suffisent à transformer la texture, avec en bonus un twist gourmand très parfumé.
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