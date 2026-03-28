Eucalyptus trop grand : ne faites jamais cette erreur de taille qui le rend dangereux chez vous

En quelques saisons, un eucalyptus de terrasse peut se transformer en géant instable, à deux pas du toit et des voisins. Comment tailler un eucalyptus trop grand sans affaiblir l’arbre ni aggraver les risques ?

Planté tout mignon en bord de terrasse, l’eucalyptus, surtout l’Eucalyptus gunnii, a souvent pris tout le monde de vitesse. En quelques années, ce « gommier » file vers le ciel, dépasse allègrement les 5 m et devient trop proche du toit, des voisins ou de la route.

La bonne nouvelle, c’est que cet arbre supporte très bien la taille, à condition de le faire au bon moment et au bon endroit. Une coupe mal pensée, en revanche, peut le fragiliser et le rendre dangereux. Reste à choisir la bonne stratégie pour un eucalyptus qui a grandi trop vite.

Eucalyptus trop grand : poser le bon diagnostic avant de tailler

Avant de sortir la scie, un coup d’œil d’ensemble s’impose. Arbre jeune, moins de 3 m et peu de charpentières épaisses ? Une taille sévère ou un recépage restent possibles. Sujet de 3 à 8 m, proche d’une maison ou d’une route ? On vise surtout l’éclaircie du houppier pour réduire la prise au vent.

Dès que l’arbre dépasse 8 à 10 m, avec des branches de plus de 10 cm de diamètre, mieux vaut faire intervenir un arboriste grimpeur. Les grosses sections cicatrisent mal, et un mauvais geste sur le bourrelet cicatriciel peut ouvrir la porte aux champignons et aux ruptures de branches.

La taille en transparence : sécuriser sans défigurer l’arbre

L’eucalyptus restant sensible au froid, on a généralement taillé en fin d’hiver ou tout début de printemps, entre février et mars selon les régions. On peut aussi intervenir en septembre, mais on évite l’automne tardif, l’hiver et l’été sec. Autre règle d’or : ne jamais supprimer plus d’environ 30 % du feuillage en une seule fois.

La taille en transparence commence par le bois mort et les branches qui se croisent. Ensuite, on dégage doucement le tronc pour faciliter le passage, sans monter au-delà de la moitié de la hauteur (jusqu’aux deux tiers sur un vieux sujet). Pour réduire la hauteur, chaque coupe se fait juste au-dessus d’une ramification bien placée, en coupe oblique, en laissant 2 à 3 cm de moignon pour que le bourrelet cicatriciel referme proprement la plaie, éventuellement aidé d’un peu de pâte cicatrisante sur les sections les plus larges.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Feuillage retiré ≤ 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Limiter la taille à environ un tiers du feuillage apaise la vigueur de l’eucalyptus tout en lui laissant assez de feuilles pour cicatriser et reconstituer ses réserves. Associée à des coupes propres, juste au-dessus d’une ramification, cette méthode canalise l’arbre sans le stresser à l’excès. 💡 Le petit plus : pour un sujet très élancé, fractionner la taille en deux hivers successifs permet de baisser la hauteur en douceur et d’éviter une forêt de rejets incontrôlables. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : étêter brutalement l’eucalyptus en plein milieu du tronc, en plein été ou en hiver, ou supprimer la quasi-totalité du feuillage en une seule fois.

Recépage ou têtard : contenir durablement un eucalyptus trop vigoureux

Quand le haut de la couronne est hors de portée ou que l’arbre domine franchement la maison, le recépage est une vraie porte de sortie. On coupe les troncs à environ 5 cm du sol et on laisse repartir, puis on ne garde que 1 à 4 rejets bien placés pour former une touffe de 2 à 3 m, au feuillage juvénile rond et argenté très décoratif.

Autre conduite possible, plus graphique : la taille en têtard. Sur un jeune arbre, on sectionne la flèche à 2 à 3 m avec une coupe de moins de 5 cm de diamètre, puis on recoupe chaque année au même niveau pour former ces fameuses « têtes de saule ». C’est exigeant, mais associé à un arrosage suivi sans excès et à l’absence d’engrais trop riches, cela garde l’eucalyptus sage et élégant à long terme.