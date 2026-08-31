Fin août, les anciens plantaient toujours cette vivace de septembre : le secret méconnu pour réveiller un massif épuisé

Fin août, alors que le jardin s’essouffle, certains jardiniers glissent encore l’aster d’automne en terre, presque en cachette. Trois semaines plus tard, leur massif n’a plus rien du décor de fin de saison.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Symphyotrichum novi-belgii 🌸 Nom courant Aster d’automne, aster de septembre 📏 Dimensions 40 à 120 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Fin août, quand la lumière baisse et que les transats regagnent le garage, les anciens ressortaient… la bêche. Alors que les massifs jaunissaient, ils conservaient un rituel discret : glisser en terre quelques touffes d’une vivace bien précise, comme un secret de famille transmis entre deux arrosages.

Contrairement à ce que l’on croit, ce geste n’était pas pensé pour embellir le jardin l’été suivant, mais pour réveiller l’automne tout proche. Cette vivace, c’est l’aster d’automne : en quelques semaines seulement, il couvre le massif de petites étoiles mauves et attire une nuée de butineurs juste avant l’hiver.

Pourquoi les anciens plantaient leurs asters fin août

Planter fin août change tout pour cette vivace de septembre. Le sol est encore chaud, ce qui stimule l’enracinement, mais l’air a commencé à se rafraîchir ; la plante n’a plus à lutter contre la canicule. Les averses de fin d’été ont aussi souvent remplacé les arrosages laborieux de juillet.

Résultat, les anciens ont offert à leurs asters un démarrage express. En quelques jours, les racines se sont installées en profondeur ; trois semaines plus tard, les tiges se chargeaient déjà de boutons. Là où un massif semblait fatigué mi-août, il avait retrouvé du volume et des couleurs, devenant un véritable massif de septembre.

Les bons gestes pour un aster spectacle en septembre

Pour obtenir cet effet, le choix de l’emplacement est crucial. L’aster aime un sol frais mais bien drainé, qui ne se transforme pas en éponge après la pluie. On l’installe de préférence en plein soleil, ou dans une lumière très généreuse, à l’abri des vents violents qui cassent les tiges.

Nous avons tous déjà planté une vivace “pour boucher un trou”, en espérant qu’elle se débrouille. Avec l’aster, ces erreurs gâchent souvent le spectacle :

le glisser à l’ombre, où il file en hauteur et fleurit peu ;

le mettre dans une cuvette de terre lourde, qui garde l’eau autour des racines ;

entasser trop de plants, ce qui favorise les tiges qui se couchent et les maladies.

Un feu d’artifice durable, pour vous et pour les pollinisateurs

Planté fin août, l’aster démarre souvent sa floraison dès les premiers jours de septembre et la poursuit jusqu’aux premières gelées. Ses centaines de petites marguerites mauves, roses ou blanches transforment le massif en nuage léger. Plantez-le près d’herbes ornementales ou de sédums : les tiges rigides des unes soutiennent le mouvement souple des autres.

Dernier atout : l’aster est une vivace mellifère. Quand les fleurs d’été se sont éteintes, il offre encore nectar et pollen aux abeilles, syrphes et papillons. En échange, il revient fidèlement chaque année ; il suffit de rabattre les tiges en fin d’hiver et de diviser la touffe tous les quelques ans pour garder un massif généreux.

Sources L’Ami Des Jardins

«Cette vivace pousse vite resiste au froid et demande tres peu dentretien au jardin»