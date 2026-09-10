Haies : ne faites plus cette erreur d’arrosage en septembre, ce qui se passe sous terre va vous surprendre

Alors que la chaleur retombe en France, nombreux jardiniers hésitent à arroser leur haie en septembre. Un pépiniériste dévoile le rôle secret des racines pour les étés à venir.

Début septembre, le soleil est plus doux, les soirées sont fraîches… et pourtant, certains voisins continuent de dérouler le tuyau le long de leur haie comme en plein mois d’août. Vu de la terrasse, ce rituel a presque l’air d’un réflexe resté coincé à l’heure de la canicule.

Ce qui se joue réellement se passe loin des regards, à plusieurs dizaines de centimètres sous la pelouse. Des pépiniéristes rappellent que, dès la fin d’été, les racines ont redémarré une phase de croissance silencieuse, profitant d’un sol encore tiède. L’arrosage de septembre ne sert plus à rafraîchir les feuilles, mais à muscler le système racinaire pour l’année suivante.

En septembre, la haie vit un “second printemps” sous terre

Passé le pic de chaleur, la terre garde longtemps la chaleur accumulée alors que l’air s’est rafraîchi. Selon Gamm Vert, cette période combine sol chaud et baisse du stress hydrique, un duo idéal pour que les racines s’étendent en profondeur. La partie visible de la haie a ralenti, mais sous la surface, la plante a continué à fabriquer de nouvelles racines fines, capables d’explorer le sol à la recherche d’eau. Quand le sol reste légèrement humide, grâce aux pluies d’automne et à quelques arrosages espacés, ces racines descendent naturellement plutôt que de rester en surface, là où la sécheresse frappe le plus vite l’été suivant.

Jeune, persistante ou adulte : faut-il encore arroser sa haie en septembre ?

Nous avons tous déjà hésité, tuyau en main, en se demandant s’il fallait encore arroser sa haie en septembre. Pour une haie jeune, plantée depuis moins de trois ans, France Nature Environnement rappelle que les racines restent superficielles et dépendent totalement de l’arrosage : cette eau d’automne est cruciale. Les haies persistantes (laurier, photinia, conifères…) restent actives tout l’hiver, continuent à transpirer et, d’après un site spécialisé en horticulture, doivent emmagasiner des réserves pour éviter la dessiccation du feuillage. À l’inverse, une haie caduque bien installée, en sol profond et en région normalement arrosée, peut souvent se contenter des pluies, comme le souligne Gamm Vert ; l’arrosage ciblé ne se justifie alors que si l’automne a été anormalement sec.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Résistance aux canicules Boostée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En septembre, le sol reste chaud alors que l’air a fraîchi : quelques arrosages profonds et espacés encouragent les racines à plonger, créent des réserves d’eau et rendent la haie beaucoup moins vulnérable aux sécheresses de l’été suivant. 💡 Le petit plus : installer un paillage épais au pied limite l’évaporation et permet d’espacer encore davantage les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les petits arrosages superficiels sur le feuillage, qui gaspillent l’eau, gardent les racines en surface et favorisent les maladies.

La bonne dose et le bon timing jusqu’aux premières gelées

Le site Enracines rappelle que l’arrosage doit être profond plutôt que fréquent : mieux vaut un apport lent qui pénètre jusqu’aux racines qu’un simple rinçage de surface. Pour une haie plantée récemment, le pépiniériste Le Mur Végétal recommande environ 5 litres d’eau par pied, deux à trois fois par mois, de préférence le matin, tant que l’automne reste sec. L’eau est versée uniquement au pied, comme le conseille Gamm Vert, car mouiller le feuillage favorise les champignons sans profiter aux racines. On arrête ce rituel quand les feuilles des caducs tombent, signe que la sève a redescendu, puis pour toutes les haies dès que les gelées deviennent régulières, surtout en sol argileux qui se gorge vite d’eau. Un simple test du doigt, en enfonçant la main sur quelques centimètres, aide à décider si un arrosage d’automne est encore utile ou non.