Il a vidé la litière du chat au compost tout l'automne : au printemps, c'est le médecin qui a posé la question des salades du potager
Tout l’automne, un jardinier a vidé la litière de son chat sur le compost du potager familial. Au printemps, la grossesse de sa compagne a transformé ce geste en vraie question de santé.
Tout l’automne, il a vidé la litière du chat sur le tas de compost, fier de réduire les déchets et de nourrir le potager familial. Rien d’exotique : un bac en plastique, quelques pelletées par semaine, le geste rapide avant de rentrer se mettre au chaud.
Au printemps, le compost a été étalé sur les planches, les salades ont poussé, croquantes, parfaites pour calmer les envies d’une future maman. C’est au rendez-vous de suivi que le médecin a demandé, très calmement : et ces jolies salades du jardin, exactement, elles poussent où ?
De la litière de chat au compost du potager : où se cache le risque
La scène a fait sourire le couple, puis elle a laissé place à un léger vertige. Car les selles de chat peuvent contenir Toxoplasma gondii, le parasite de la toxoplasmose. Ses œufs microscopiques, les oocystes, deviennent infectants en quelques jours et survivent dans le sol humide pendant plus d’un an.
Dans un composteur de jardin, la température monte rarement de façon homogène à 60 ou 70 °C, seuil nécessaire pour les détruire. Résultat : même bien brassé, un compost enrichi en litière de chat peut déposer ces oocystes sur la terre du potager, juste là où seront semées salades et radis.
Litière, compost et salades : les erreurs que nous avons tous déjà envisagées
On pense souvent que parce que la litière est « naturelle » ou végétale, elle ira très bien au compost. En réalité, ce n’est vrai que pour le support (bois, maïs, chanvre), pas pour les déjections. Les germes restent, même dans une belle matière brune, et le compost du potager ne joue plus son rôle protecteur.
Autre réflexe : se dire qu’avec une femme enceinte à la maison, il suffira de bien rincer. Or les salades, herbes aromatiques et fraises poussent au ras du sol, reçoivent toutes les éclaboussures de pluie et se mangent crues. Si le sol est contaminé, un simple passage sous l’eau enlève la terre visible, pas toujours le reste.
Nouvelle routine au jardin : protéger le potager et la famille
La première décision est simple : toute litière, qu’elle soit végétale ou minérale, part désormais aux ordures ménagères. Le bac se nettoie à l’eau très chaude, idéalement au-dessus de 70 °C, avec des gants.
En cas de grossesse sans immunité, une autre personne s’occupe de la litière et du bêchage au potager. Les crudités sont lavées longuement, et les salades douteuses finissent cuites. Si le compost a déjà été épandu, ces planches servent aux fleurs le temps d’une grossesse séronégative, plutôt qu’aux salades crues.
Sources
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Mon Jardin Ma Maison
«Est-ce que la litière de chat est compostable ?»
En bref
- 🍂 À l’automne, un couple vide la litière de son chat sur le compost du potager, avant qu’une grossesse ne révèle un possible risque oublié.
- 🩺 Lors d’une consultation de suivi, le médecin interroge la future mère sur les salades du jardin et évoque le lien avec la toxoplasmose.
- 🌿 Entre gestion de la litière, choix du compost et protection des salades, des gestes simples permettent de sécuriser le potager familial sans renoncer au jardinage.
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