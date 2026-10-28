Il a vidé la litière du chat au compost tout l'automne : au printemps, c'est le médecin qui a posé la question des salades du potager

Tout l’automne, un jardinier a vidé la litière de son chat sur le compost du potager familial. Au printemps, la grossesse de sa compagne a transformé ce geste en vraie question de santé.

Tout l’automne, il a vidé la litière du chat sur le tas de compost, fier de réduire les déchets et de nourrir le potager familial. Rien d’exotique : un bac en plastique, quelques pelletées par semaine, le geste rapide avant de rentrer se mettre au chaud.

Au printemps, le compost a été étalé sur les planches, les salades ont poussé, croquantes, parfaites pour calmer les envies d’une future maman. C’est au rendez-vous de suivi que le médecin a demandé, très calmement : et ces jolies salades du jardin, exactement, elles poussent où ?

De la litière de chat au compost du potager : où se cache le risque

La scène a fait sourire le couple, puis elle a laissé place à un léger vertige. Car les selles de chat peuvent contenir Toxoplasma gondii, le parasite de la toxoplasmose. Ses œufs microscopiques, les oocystes, deviennent infectants en quelques jours et survivent dans le sol humide pendant plus d’un an.

Dans un composteur de jardin, la température monte rarement de façon homogène à 60 ou 70 °C, seuil nécessaire pour les détruire. Résultat : même bien brassé, un compost enrichi en litière de chat peut déposer ces oocystes sur la terre du potager, juste là où seront semées salades et radis.

Litière, compost et salades : les erreurs que nous avons tous déjà envisagées

On pense souvent que parce que la litière est « naturelle » ou végétale, elle ira très bien au compost. En réalité, ce n’est vrai que pour le support (bois, maïs, chanvre), pas pour les déjections. Les germes restent, même dans une belle matière brune, et le compost du potager ne joue plus son rôle protecteur.

Autre réflexe : se dire qu’avec une femme enceinte à la maison, il suffira de bien rincer. Or les salades, herbes aromatiques et fraises poussent au ras du sol, reçoivent toutes les éclaboussures de pluie et se mangent crues. Si le sol est contaminé, un simple passage sous l’eau enlève la terre visible, pas toujours le reste.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité au potager 9/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Écarter la litière de chat du compost du potager empêche les oocystes d’atteindre la terre. Même si le chat est infecté, les légumes restent séparés de ces parasites résistants. 💡 Le petit plus : Prévoir un bac à compost réservé aux déchets de cuisine et de jardin, étiqueté « sans litière », évite les gestes automatiques qui sèment le doute. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser un compost contenant de la litière sur les planches de salades, fraisiers et herbes aromatiques en pensant que la chaleur du tas a tout désinfecté.

Nouvelle routine au jardin : protéger le potager et la famille

La première décision est simple : toute litière, qu’elle soit végétale ou minérale, part désormais aux ordures ménagères. Le bac se nettoie à l’eau très chaude, idéalement au-dessus de 70 °C, avec des gants.

En cas de grossesse sans immunité, une autre personne s’occupe de la litière et du bêchage au potager. Les crudités sont lavées longuement, et les salades douteuses finissent cuites. Si le compost a déjà été épandu, ces planches servent aux fleurs le temps d’une grossesse séronégative, plutôt qu’aux salades crues.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Est-ce que la litière de chat est compostable ?»