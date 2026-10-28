Il a pulvérisé un hydrofuge sur son mur de clôture en pierre en octobre : au dégel de février, des plaques entières jonchaient la pelouse

Un samedi d’octobre, un propriétaire pulvérise un hydrofuge filmogène sur son vieux mur de clôture en pierre, quelque part en France. Au dégel de février, la scène tourne au casse-tête technique et financier.

Un samedi d’octobre, pulvérisateur à la main, le propriétaire a voulu “protéger” son vieux mur de clôture en pierre. Deux couches d’hydrofuge, la pluie qui perle joliment… Le chantier semblait parfait. Puis février est arrivé, le gel a cédé, et des plaques de pierre ont tapissé la pelouse.

Cette scène a déjà fait frissonner plus d’un voisin, car un hydrofuge mur en pierre ancien peut transformer une bonne intention en désastre. Mauvais produit, mauvaise saison, mur déjà humide : le cocktail a littéralement fait éclater la pierre. Pour comprendre, il faut regarder ce que le film a changé dans la respiration du mur.

Ce que l’hydrofuge a vraiment fait à ce vieux mur en pierre

Le bidon vantait un “effet perlant immédiat” : c’était un hydrofuge filmogène. Ce type de produit dépose une pellicule continue, comme un vernis. Selon Pause-Maison (Ouest-France), « Le produit n’a pas protégé le mur : il l’a scellé. » L’eau de pluie rebondit, mais la vapeur coincée dans la maçonnerie ne traverse plus.

En octobre, après des semaines de pluie, un mur en pierre n’a presque jamais été vraiment sec. En pulvérisant ce film, on a enfermé une humidité déjà présente dans les blocs et dans les joints à la chaux. La surface semblait protégée, mais l’intérieur a continué à se charger en eau, sans possibilité de séchage vers l’air libre.

Où l’eau est entrée… et les erreurs que nous faisons tous

Nous avons tous déjà cru qu’un coup de pulvérisateur réglerait l’humidité. Or, comme le rappelle Pause-Maison (Ouest-France), « Un mur prend l’eau par le haut ». Une tête de mur plate, sans chaperon, absorbe chaque averse ; l’eau descend dans le cœur du mur, par les joints ouverts, les fissures, parfois le pied enterré ou une terrasse rapportée.

L’hydrofuge filmogène n’a arrêté que la pluie de face. L’eau entrée par le dessus est restée piégée derrière le film. À chaque gel, elle a pris environ 9 % de volume, poussant de l’intérieur. Nuit après nuit, ce cycle gel-dégel a fini par arracher des plaques entières de parement au dégel de février.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité & longévité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un hydrofuge d’imprégnation siloxane pénètre quelques millimètres dans la pierre et la rend hydrophobe à l’eau de pluie, tout en restant perméable à la vapeur. Le mur continue à respirer, les pressions internes ne montent pas au gel, et le parement garde sa patine au lieu d’éclater. 💡 Le petit plus : réaliser un test d’absorption sur une zone discrète : si la pierre boit instantanément et fonce, un hydrofuge pénétrant respirant est pertinent ; si l’eau perle déjà, mieux vaut s’occuper des joints et de la tête de mur uniquement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser un hydrofuge filmogène en automne sur un vieux mur encore humide, sans chaperon ni joints à la chaux repris : l’eau reste piégée, gèle, puis des plaques de pierre se détachent au premier dégel.

Traiter un mur en pierre ancien sans le condamner au gel

Après un tel sinistre, il a d’abord fallu déposer toutes les parties qui sonnaient creux, laisser le mur sécher autant que possible, puis retirer le film par gommage doux ou décapant adapté. Viennent ensuite les reprises : joints à la chaux, pierres recollées, et surtout un chaperon bien scellé avec goutte d’eau.

Pour bien hydrofuger un bâti ancien, la règle des pros tient en quelques mots : « pénétrant et respirant, jamais filmogène ». Un hydrofuge siloxane se pose au printemps ou au début de l’été, sur support propre et sec. Petit mémo avant de ressortir le pulvérisateur :

mur sain (tête protégée, joints refaits, pied dégagé) ;

plusieurs jours secs, entre 10 et 25 °C, hors gel et hors plein soleil ;

produit annoncé microporeux, compatible pierre calcaire ou granit, appliqué en deux passes mouillé sur mouillé.