Incendies : ces plantations près de la maison que les pompiers supplient de couper avant septembre pour éviter le pire

En France, les pompiers alertent : certaines plantations le long des murs transforment les maisons en pièges, surtout à la fin de l’été. Quelles haies et grimpantes demandent-ils de couper avant septembre pour limiter le risque d’incendie ?

Une façade couverte de glycines, de lauriers et de lavande a longtemps été le rêve absolu. Pourtant, vu depuis le camion des pompiers, ce décor de carte postale ressemble parfois à une mèche prête à s’embraser, surtout quand les canicules ont déjà jauni tout le jardin.

En fin d’été, les services d’incendie le répètent : la première ligne de défense d’une maison se joue dans le jardin, pas sur le toit de la caserne. Avant septembre, ils demandent de revoir de près les plantations le long des murs et de couper tout ce qui peut transformer une étincelle en drame.

Septembre, le mois où le jardin devient le plus risqué

Contrairement à ce que l’on croit, ce n’est pas forcément en juillet que les maisons brûlent le plus, mais souvent en septembre. La végétation a subi des semaines de stress hydrique, les sols sont craquelés, le moindre vent chaud – mistral, tramontane ou vent de sud – souffle dans des plantes complètement desséchées. Les services d’incendie et de secours (SDIS) constatent que, dans ces conditions, un simple feu d’herbes hautes peut grimper en quelques minutes le long d’une haie collée à la façade et atteindre la toiture.

Ces plantations le long des murs que les pompiers ne veulent plus voir

Les plus redoutées sont les haies de résineux plaquées contre les maisons : cyprès (y compris cyprès de Leyland), thuyas, genévriers, mimosas, eucalyptus. Leurs aiguilles riches en huiles essentielles s’enflamment presque instantanément, d’autant plus que les feuilles mortes s’accumulent au pied des murs. Les lauriers-roses et le laurier-tin, persistants, créent le même effet de “torche” lorsqu’ils touchent volets, gouttières ou tuiles.

Nous avons tous déjà laissé un romarin, une lavande arbustive ou un pittosporum s’étoffer juste sous une fenêtre, ou une glycine, un jasmin étoilé ou un bougainvillier grimper jusqu’à la gouttière. Pour les pompiers, ce sont de véritables mèches verticales. Avant septembre, la priorité est de :

couper ou arracher les haies de résineux collées aux façades ;

supprimer les grimpantes desséchées qui montent jusqu’au toit ;

dégager romarins, lavandes arbustives et pittosporums à moins de 3 m des murs ;

retirer feuilles mortes et aiguilles coincées contre la maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Appliquer la règle des 50 m et des 3 m casse la continuité végétale entre la broussaille et la maison. En supprimant haies résineuses, aromatiques très huileuses et grimpantes sèches à moins de 3 m des murs, le feu ne trouve plus de chemin direct vers la façade puis la toiture. 💡 Le petit plus : faire un tour complet de la maison, photos à l’appui, puis débroussailler zone par zone ; en cas de contrôle ou de sinistre, ces images prouvent que l’entretien a bien été réalisé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’une petite taille “esthétique” des haies collées au mur sans les éloigner réellement, ni nettoyer les gouttières, ni déplacer le bois de chauffage à plus de 10 m de la maison.

Appliquer la règle des 50 m / 3 m sans défigurer le jardin

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) imposent, dans les zones à risque, de nettoyer la végétation dans un rayon de 50 m autour des habitations et de laisser une bande de 3 m sans plante très inflammable le long des murs. Les pompiers recommandent aussi de couper les branches basses jusqu’à 2 m de hauteur, d’espacer les couronnes des arbres d’au moins 3 m, et de stocker le bois de chauffage à plus de 10 m. En cas de manquement, des amendes de plusieurs milliers d’euros et une indemnisation réduite par l’assurance sont possibles.

D’ailleurs, jardin sécurisé ne rime pas avec jardin nu. Il suffit de garder les massifs denses à distance des façades et de choisir, pour les abords immédiats, des végétaux moins combustibles comme l’arbousier, le cognassier du Japon, les Cistus, Phlomis, santolines ou romarins rampants. Les jardineries comme Botanic ou Jardiland proposent désormais ces gammes “jardin sec”. Un après-midi de sécateur avant septembre peut changer le visage du jardin… et la sécurité de toute la maison.