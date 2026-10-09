J’ai posé une terrasse composite : au 2e automne, ce que j’ai découvert sous les lames peut tout faire basculer

Posée pour en finir avec les corvées de lasure, ma terrasse composite sur lambourdes bois a commencé à bouger dès le deuxième automne. Dans un petit jardin de ville, j’ai vite compris ce que l’humidité cachée sous les lames était en train de faire à la structure.

L’automne s’installe, les feuilles collent aux lames et l’on se félicite d’avoir choisi une terrasse en composite. Un coup de balai, un jet d’eau, et la surface redevient impeccable, sans huile ni lasure à prévoir : la tranquillité est là.

Dans bien des jardins, le scénario se répète : première année parfaite, premier hiver sans souci. Puis, au deuxième automne, une lame bouge, un coin sonne creux, une vis ressort. En soulevant le revêtement, le contraste est brutal entre composite intact et ossature déjà marquée par l’humidité.

Sous les lames

Le composite a été conçu pour rester stable : il grise peu, fendille rarement et résiste aux averses. Vu d’en haut, tout semble sous contrôle. Mais la fragilité d’une terrasse composite sur lambourdes bois se cache dessous, là où le pin traité affronte humidité constante et air stagnant.

Coincée entre des lames presque étanches et une dalle ou une terre humide, la structure se comporte comme une éponge. Dès le deuxième automne, les lambourdes peuvent se gorger d’eau, gonfler et se déformer, surtout dans un jardin de ville. À force, les vis travaillent et les lames deviennent instables.

Les signaux d’alerte

Nous avons tous déjà balayé la terrasse en pensant que, puisque la surface tenait bon, tout allait bien. D’ailleurs, certains signaux doivent alerter : une lame qui s’affaisse un peu, un claquement inhabituel, une vis qui remonte, une flaque qui stagne le long d’un mur.

Dans beaucoup d’installations, les lambourdes en bois achetées chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic ont été posées sur la dalle ou sur la terre, sans plots ni espace d’air. Elles touchent les murs, sont enfermées derrière des plinthes pleines et, sans bande bitumeuse, l’eau s’infiltre par chaque vis.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget préservé élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Protéger les lambourdes avec une bande bitumeuse, les surélever sur des plots imputrescibles et laisser l’air circuler coupe les principales zones de stagnation d’eau. Le bois reste au sec longtemps et la structure garde sa forme, même quand les pluies d’automne se succèdent. 💡 Le petit plus : Profiter d’une journée sèche pour soulever une lame en bordure et vérifier visuellement l’état du bois : quelques minutes suffisent pour décider d’ajouter des aérations ou des plots supplémentaires. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser les lambourdes directement sur la dalle ou la terre, les coincer contre les murs et visser les lames sans bande bitumeuse, ce qui emprisonne l’humidité et fait pourrir la structure en quelques années.

Les bons gestes

Pour une nouvelle pose ou une rénovation, le trio gagnant est simple : surélever la structure sur des plots réglables imputrescibles, pour que le bois ne touche ni la dalle ni la terre. Puis coller une bande bitumeuse sur le dessus de chaque lambourde avant de fixer les lames.

Il faut aussi laisser respirer la terrasse : un jour contre les façades, des ouvertures dans les plinthes ou des grilles latérales créent un courant d’air asséchant. Sur une terrasse en place, soulever une ou deux lames en bordure, nettoyer et vérifier le bois devient un rituel rassurant.