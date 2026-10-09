J’ai posé une terrasse composite : au 2e automne, ce que j’ai découvert sous les lames peut tout faire basculer
Posée pour en finir avec les corvées de lasure, ma terrasse composite sur lambourdes bois a commencé à bouger dès le deuxième automne. Dans un petit jardin de ville, j’ai vite compris ce que l’humidité cachée sous les lames était en train de faire à la structure.
L’automne s’installe, les feuilles collent aux lames et l’on se félicite d’avoir choisi une terrasse en composite. Un coup de balai, un jet d’eau, et la surface redevient impeccable, sans huile ni lasure à prévoir : la tranquillité est là.
Dans bien des jardins, le scénario se répète : première année parfaite, premier hiver sans souci. Puis, au deuxième automne, une lame bouge, un coin sonne creux, une vis ressort. En soulevant le revêtement, le contraste est brutal entre composite intact et ossature déjà marquée par l’humidité.
Sous les lames
Le composite a été conçu pour rester stable : il grise peu, fendille rarement et résiste aux averses. Vu d’en haut, tout semble sous contrôle. Mais la fragilité d’une terrasse composite sur lambourdes bois se cache dessous, là où le pin traité affronte humidité constante et air stagnant.
Coincée entre des lames presque étanches et une dalle ou une terre humide, la structure se comporte comme une éponge. Dès le deuxième automne, les lambourdes peuvent se gorger d’eau, gonfler et se déformer, surtout dans un jardin de ville. À force, les vis travaillent et les lames deviennent instables.
Les signaux d’alerte
Nous avons tous déjà balayé la terrasse en pensant que, puisque la surface tenait bon, tout allait bien. D’ailleurs, certains signaux doivent alerter : une lame qui s’affaisse un peu, un claquement inhabituel, une vis qui remonte, une flaque qui stagne le long d’un mur.
Dans beaucoup d’installations, les lambourdes en bois achetées chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic ont été posées sur la dalle ou sur la terre, sans plots ni espace d’air. Elles touchent les murs, sont enfermées derrière des plinthes pleines et, sans bande bitumeuse, l’eau s’infiltre par chaque vis.
Les bons gestes
Pour une nouvelle pose ou une rénovation, le trio gagnant est simple : surélever la structure sur des plots réglables imputrescibles, pour que le bois ne touche ni la dalle ni la terre. Puis coller une bande bitumeuse sur le dessus de chaque lambourde avant de fixer les lames.
Il faut aussi laisser respirer la terrasse : un jour contre les façades, des ouvertures dans les plinthes ou des grilles latérales créent un courant d’air asséchant. Sur une terrasse en place, soulever une ou deux lames en bordure, nettoyer et vérifier le bois devient un rituel rassurant.
Sources
En bref
- 🍂 En deuxième automne, une terrasse composite sur lambourdes bois commence à bouger, entre jardin de ville confiné et structure en pin traité fragilisée.
- 🛠️ Signaux d’alerte, humidité stagnante sous les lames et ossature qui gonfle ouvrent la voie à quelques gestes techniques pour sécuriser la structure.
- 🌬️ Entre protection ciblée des lambourdes, surélévation de l’ossature et meilleure ventilation, un trio discret promet à la terrasse composite bien plus que deux automnes.
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