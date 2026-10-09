Dimanche soir : cette tarte rustique oignons–comté à moins de 6 € et son pliage secret mettent tout le monde d’accord

Dimanche soir, dans une cuisine ordinaire, cette tarte rustique aux oignons caramélisés et comté s'est imposée comme le plat qui rassemble tout le monde. Entre pâte repliée à la main et cuisson futée, un détail change complètement la texture.

Je ne fais plus que cette tarte le dimanche soir : oignons caramélisés, comté et une pâte repliée à la main, elle a mis tout le monde d’accord

Le parfum des oignons qui dorent lentement, le comté qui file, la pâte chaude qu’on casse du bout des doigts : ce soir-là, la cuisine sent le bistrot. À table, le bord croustillant entoure un cœur fondant, sucré-salé, relevé par la moutarde.

On parle ici d’une tarte rustique aux oignons caramélisés et comté, une galette salée sans moule qu’on façonne à même la plaque. Quelques ingrédients du placard, un budget autour de 6 € et un pliage futé ; après un essai, on la refait tous les dimanches soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 180 g de farine de blé T65, 50 g de beurre demi-sel froid, 1 œuf, 30 ml d’eau très froide.

✅ Pour les oignons : 1 kg d’oignons jaunes, 1 filet d’huile d’olive, 10 g de cassonade, 3 c. à s. de vinaigre balsamique.

✅ Pour garnir : 2 c. à s. de moutarde forte, 90 g de Comté AOP râpé, sel fin, poivre.

✅ Finition : quelques branches de thym frais, option dorure à l’œuf battu sur les bords.

Pourquoi cette tarte oignons–comté est devenue le rituel du dimanche soir

Cette tarte rustique oignons–comté est pensée pour le dimanche soir : peu de vaisselle, tout cuit sur une seule plaque, et pourtant un vrai air de brasserie. Les oignons jaunes sont caramélisés doucement avec cassonade et vinaigre balsamique pour déglacer ; le Comté AOP râpé apporte une note fruitée et la pâte brisée maison, repliée à la main, encadre le tout sans jamais se détremper.

Étape 3 : le pliage rustique qui change tout

On étale la pâte reposée en disque d’environ 30 cm, 2 à 3 mm d’épaisseur, directement sur le papier cuisson. On tartine la moutarde au centre, puis les deux tiers du fromage et les oignons tiédis. Il suffit ensuite de garder 4 cm libres et de rabattre la pâte en gros plis irréguliers ; cette bordure rustique protège la garniture et dore parfaitement en cuisson en bas de four, chaleur statique.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, beurre froid, œuf et eau, former une boule, filmer et repos de la pâte au froid 30 min. Technique : Émincer les oignons, les cuire avec huile, sel, cassonade et balsamique jusqu’à caramélisation des oignons presque confits. Cuisson : Étaler la pâte, tartiner la moutarde, ajouter Comté et oignons tiédis, laisser 4 cm de bord libre. Finition : Replier la pâte sur la garniture, cuire 35 min à 190 °C, finir avec thym et poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Petit budget 🔍 Le secret de l’expert Cuire doucement les oignons évapore l’eau, concentre les sucres et active la réaction de Maillard ; pendant ce temps, une pâte bien froide reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter après cuisson quelques noix torréfiées et un filet de miel au thym. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais étaler des oignons encore bouillants et juteux sur une pâte non reposée.

Étape 4 : cuisson, service et organisation du dimanche soir

On sert cette tarte chaude ou tiède, avec salade verte ; les restes se réchauffent quelques minutes au four à 160 °C.