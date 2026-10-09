Coquillettes chorizo-épinards : ce geste à bannir pour réussir ce plat express à 5 ingrédients ultra crémeux

Le jeudi soir, ces coquillettes chorizo épinards sortent de ma seule poêle en moins de 20 minutes pour régaler toute la table. Quel petit geste les rend si crémeuses sans crème que personne ne veut changer de menu ?

Dans la poêle chaude, le chorizo commence à grésiller, l’ail du fromage parfume la cuisine et les coquillettes se mêlent à une sauce brillante. On entend à peine les cartables qu’on parle déjà de ce dîner du jeudi soir ; tous savent qu’il n’en restera pas.

En moins de vingt minutes, on pose au centre de la table un grand plat de coquillettes chorizo épinards, ultra crémeux, sans crème et avec seulement cinq ingrédients du frigo. Mais quel petit geste fait que toute la famille en redemande semaine après semaine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de coquillettes

✅ 115 g de chorizo (doux ou fort)

✅ 200 g de champignons de Paris

✅ 2 grosses poignées d’épinards frais

✅ 150 g de fromage ail et fines herbes, type Boursin

✅ 700 ml de bouillon de légumes chaud

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Sel, poivre

Pourquoi ces coquillettes sont devenues mon réflexe des soirs pressés

Pâtes au beurre vite faites, c’est pratique, mais souvent un peu triste. Avec ces coquillettes chorizo épinards, on garde la même simplicité tout en offrant un vrai plat complet : féculent, légumes, fromage fondant et chorizo qui parfume tout.

Tout cuit ensemble dans une seule poêle ; on évite la casserole d’eau, la passoire et la sauce à part. Résultat : moins de vaisselle, zéro stress de timing, et un plat qui arrive brûlant à table sans jamais sécher.

Le secret de la sauce ultra-crémeuse sans crème

Le principe est proche d’un risotto. Les coquillettes cuisent directement dans 700 ml de bouillon de légumes ; en gonflant, elles libèrent leur amidon dans le jus. Ce liquide légèrement épaissi devient la base de la sauce, sans qu’on ajoute de crème.

Surtout, on ne doit plus égoutter les pâtes avant le fromage ail et fines herbes. On coupe le feu, on l’ajoute dans le bouillon concentré avec le gras du chorizo : la sauce s’émulsionne, reste lisse et enrobe chaque coquillette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans une grande poêle huilée, faire grésiller le chorizo, puis dorer les champignons émincés. Technique : Ajouter les coquillettes, verser le bouillon chaud, poivrer, couvrir et laisser cuire 10 à 15 minutes. Cuisson : Surveiller la fin de cuisson : rajouter un peu de bouillon si c’est sec, découvrir si c’est liquide. Finition : Feu coupé, incorporer le fromage ail et fines herbes, ajouter les épinards et mélanger brièvement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈20 min 🔍 Le secret de l’expert Ce plat marche grâce à une cuisson dans un volume limité de bouillon. L’amidon des pâtes, le gras du chorizo et le fromage se mélangent pour former une émulsion soyeuse qui nappe les coquillettes comme un petit risotto. ✨ Le twist gourmand : Terminer avec quelques noisettes concassées, des pignons grillés ou une pincée de paprika fumé pour le contraste. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Égoutter les coquillettes avant d’ajouter le fromage : on perd le bouillon concentré, l’amidon et toute l’onctuosité.

Adapter la recette à votre famille

Pour les enfants, choisir un chorizo doux et couper finement les champignons.