Marre d’arroser vos hortensias ? Ce petit arbuste parfumé supporte la chaleur et les remplace au jardin

Grillés par les canicules, les hortensias questionnent nos jardins gourmands en eau. Compacte, parfumée, la viorne de Corée s’impose comme une alternative plus sobre, mais à quelles conditions ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Viburnum carlesii 🌸 Nom courant Viorne de Corée, viorne de Carle 📏 Dimensions 1,5 à 2 m de hauteur x 1,5 à 2 m de largeur ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc, vert en été, rougeoyant à l’automne

Dans de nombreux jardins, les massifs d’hortensia ont longtemps été les stars de l’été. Mais avec des canicules à répétition et des restrictions d’eau, leurs grosses têtes fleuries se retrouvent souvent grillées malgré des arrosages répétés. Les feuilles pendent, les fleurs brunissent, et le casse-tête de l’arrosage devient quotidien.

Face à ce nouveau climat, un arbuste discret commence à prendre la lumière : la viorne de Corée, compacte, parfumée et moins assoiffée. De plus en plus de paysagistes la glissent à la place – ou à côté – des hydrangeas dans les massifs. Mais peut-elle vraiment détrôner l’hortensia ou s’agit‑il surtout d’un duo malin à composer au jardin ?

Quand l’hortensia montre ses limites sous la chaleur

L’hortensia, ou Hydrangea (du grec hydro, « eau »), porte bien son nom. Ses grandes feuilles et ses immenses inflorescences évaporent beaucoup d’eau. Selon Futura, un sujet adulte en pleine terre réclame en été un arrosage copieux deux à trois fois par semaine, encore plus en pot. Sur une terrasse ou en sol qui sèche vite, il suffit d’un oubli pour voir le feuillage roussir.

Astuces de Grand-Mère rappelle pourtant qu’un hortensia grillé n’est pas toujours mort. Les pépiniéristes conseillent de gratter l’écorce d’une tige : « si la partie ainsi dégagée apparaît verte, cela signifie que la tige est encore vivante ». Dans ce contexte de plantes qui souffrent, beaucoup de jardiniers cherchent des arbustes plus tolérants à la sécheresse, sans renoncer à leurs scènes romantiques.

Viorne de Corée : l’arbuste compact qui change la donne

Aussi appelée Viburnum carlesii, la viorne de Corée forme un buisson arrondi de 1,5 à 2 m, parfait pour les petits jardins. Elle se contente d’un sol ordinaire, bien drainé mais restant frais, au soleil ou à la mi-ombre. Ce n’est pas une plante de jardin sec, mais elle supporte mieux les manques d’eau ponctuels que l’hortensia, surtout si le pied est paillé.

Nous avons tous déjà oublié un arrosage en plein mois d’août. La viorne encaisse mieux cet aléa, à condition d’être choyée la première année avec un arrosage tous les 7 à 10 jours environ. Sa floraison printanière, en boules blanches très parfumées, est courte – Futura souligne qu’elle dure « seulement jusqu’à deux semaines environ » – mais suivie de baies rouges virant au noir, puis d’un feuillage rougeoyant à l’automne : un décor assuré sur trois saisons.

Comment l’adopter sans renoncer à vos hortensias

La période idéale pour planter la viorne de Corée se situe en octobre‑novembre, ou en mars‑avril selon Promesse de Fleurs. Elle met 10 à 20 ans pour atteindre sa pleine taille (donnée de la Royal Horticultural Society), ce qui en fait un arbuste à la croissance plutôt lente et facile à maîtriser. Côté entretien, une seule taille par an après la floraison suffit, juste pour équilibrer la silhouette et ôter le bois mort.

Plutôt que de bannir l’hortensia, l’idée la plus séduisante consiste à jouer la complémentarité. On peut installer une viorne de Corée en arrière-plan et conserver, devant, des hydrangeas plus tolérants comme Hydrangea paniculata ou quercifolia. La scène enchaîne alors parfum au printemps, nuages fleuris tout l’été, puis couleurs flamboyantes à l’automne, avec un jardin globalement moins dépendant de l’arrosoir.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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