Jardin : cet arbre planté trop près de la maison peut vous coûter très cher, jusqu'à 20 000 €

Partout en France, des propriétaires réalisent trop tard qu’un arbre planté trop près de la maison fissure leurs murs. Jusqu’où vont vraiment les racines, et que risque votre portefeuille ?

Au départ, c’était juste un joli arbre choisi un samedi en jardinerie, planté près de la terrasse pour offrir de l’ombre et cacher le vis-à-vis. Dix ans plus tard, ce même végétal a fissuré les murs et obligé son propriétaire à signer un devis à plus de 20 000 € de travaux.

Derrière ce scénario qui fait frémir plus d’un voisinage se cache toujours la même erreur : un arbre planté trop près maison, sans jamais se demander jusqu’où iront ses racines. Entre sols argileux capricieux et distances légales du Code civil, mieux vaut vérifier ses plantations avant que les fondations ne trinquent… et le compte en banque avec.

L’arbre coup de cœur qui finit à 20 000 € de fondations

Dans un lotissement tranquille, un propriétaire a planté un érable décoratif à un peu plus d’un mètre de sa façade et de la clôture commune. Au début, rien qu’un petit arbuste inoffensif, juste assez haut pour ombrager le salon et rendre le jardin plus cosy.

Quelques années plus tard, les premières microfissures sont apparues, puis une terrasse qui se soulève, des portes qui coincent. L’expert mandaté a mis en cause les racines, parties chercher l’eau sous la maison. Verdict des entreprises : reprise de fondations, travaux lourds… pour une note qui a dépassé les 20 000 €.

Comment un arbre planté trop près fissure vraiment vos murs

Sous la pelouse, les racines forment un réseau impressionnant, toujours en quête d’humidité. Elles s’insinuent sous les terrasses, longent les canalisations, s’avancent jusqu’au pied des murs. Certaines espèces, comme les bambous traçants ou les saules, agissent presque comme des pompes qui assèchent le sol autour des fondations.

Nous avons tous déjà rêvé d’un rideau de lauriers-cerises ou de troènes collé à la maison. En terrain argileux, c’est la pire idée : ce sol se comporte comme une éponge qui gonfle quand il pleut et se rétracte en sécheresse. Les racines très gourmandes amplifient ce mouvement de retrait-gonflement, créent des vides, et les murs finissent par se fissurer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Travaux évités Jusqu’à 20 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Respecter les 2 mètres de distance pour tout arbre dépassant 2 mètres de haut, comme l’impose l’article 671 du Code civil, limite l’emprise des racines sous la maison et réduit fortement le risque de fissures et de litiges avec le voisinage. 💡 Le petit plus : avant chaque plantation, vérifier sur les cartes officielles si votre terrain est argileux et choisir, près de la maison, des arbustes de petit gabarit peu gourmands en eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter un bambou traçant, un laurier-cerise, un troène ou un saule à moins de 2 mètres d’une façade, surtout en sol argileux, en se disant qu’on pourra toujours “voir plus tard”.

Les bons réflexes pour vérifier son jardin dès maintenant

L’article 671 fixe une règle simple : si votre arbre ou votre haie dépasse 2 mètres de haut, il doit être à au moins 2 mètres de la limite de propriété ; en dessous, 50 centimètres suffisent. À défaut, le voisin peut exiger taille ou arrachage sur le fondement de l’article 672.

Pour éviter la bombe à retardement, un mini-check rapide s’impose :

mesurer la distance entre tronc, maison et clôture ;

identifier les espèces à racines vigoureuses près des murs ;

surveiller fissures, portes qui coincent, terrasses qui bougent et, au moindre doute, solliciter un professionnel avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.