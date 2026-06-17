Ce laurier à l’angle de la maison : ce qu’il fait vraiment à vos murs (et l’erreur qui peut tout fissurer)

Partout en France, nos anciens plantaient un laurier-sauce à l’angle de la maison pour protéger un coin de mur bien précis. Était-ce vraiment un bouclier pour la façade ou un piège pour les fondations ?

Dans les fermes d’autrefois, un arbuste sombre montait la garde au coin des maisons, juste là où le vent s’engouffrait et où le soleil couchant cognait le plus fort. Ce n’était pas qu’une réserve d’aromates pour le pot-au-feu, mais un véritable outil d’architecture végétale.

À l’heure où les étés deviennent brûlants et les épisodes de pluie plus violents, cette vieille habitude intrigue à nouveau. Planter un laurier-sauce à l’angle de la maison protège-t-il vraiment le mur… ou peut-il au contraire le fragiliser ?

Pourquoi un laurier à l’angle de la maison protégeait les murs

Le Laurus nobilis, laurier-sauce de nos jardins, forme un feuillage persistant, dense et coriace qui ne se dénude jamais. Placé à l’angle le plus exposé, il a longtemps servi de rideau vert pour casser les rafales et filtrer le soleil couchant, abaissant la température de la façade en été.

Son feuillage intercepte aussi une partie des pluies battantes, tandis que ses racines pompent l’eau du sol autour du pied de mur. Résultat : moins d’humidité collée au crépi, moins de mousses et de lichens, et des enduits moins soumis aux chocs thermiques et à l’érosion jour après jour.

Planter un laurier contre le mur : ce qui marche… et ce qui dérape

Nous avons tous déjà planté un “petit” arbuste sans imaginer ce qu’il deviendra. Or le laurier-sauce est un vrai petit arbre, pouvant atteindre 5 à 10 m de haut. Ses racines, d’abord profondes, s’étalent ensuite en réseau superficiel qui explore joints, fissures et conduites, surtout en sol argileux.

Les spécialistes des fondations ont constaté que, sur ces sols qui gonflent et se rétractent avec l’eau, un laurier planté trop près peut aggraver les fissures. Beaucoup recommandent au moins 3 m de toute construction, jusqu’à 5 m en terrain très argileux. Pour garder un laurier à l’angle, mieux vaut alors le cultiver en grand bac à 50–80 cm du mur, voire ajouter une barrière anti-racines entre plante et maçonnerie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Distance au mur 2 à 3 m en pleine terre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À bonne distance, le laurier joue son rôle de brise-soleil, brise-vent et parapluie naturel sans que ses racines ne viennent pomper l’eau directement sous les fondations. Le mur profite de l’ombre et reste plus sec, mais le sol peut travailler sans être “aspiré” au pied de la maison. 💡 Le petit plus : en terrain sensible, installez le laurier dans un grand bac ou prévoyez une barrière anti-racines enterrée sur 60 à 80 cm entre la plante et le mur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : coller un laurier-sauce adulte contre une maison récente bâtie sur sol argileux ou au-dessus de canalisations : ses racines peuvent amplifier les mouvements du terrain et ouvrir des fissures.

Comment profiter du laurier sans transformer la maison en chantier

Pour un rôle de bouclier sans mauvaise surprise, on choisit uniquement du laurier-sauce (pas de laurier-rose ni laurier-cerise, toxiques), planté au soleil ou à mi-ombre, dans un sol bien drainé. Une taille annuelle en fin d’hiver garde un rideau dense mais étroit, en laissant toujours 30 à 50 cm d’air entre feuillage et crépi.

Si le terrain est très argileux, la maison récente ou déjà fissurée, mieux vaut renoncer à la pleine terre près du bâti et miser sur des arbustes plus sages (laurier-tin, eleagnus, photinia) ou sur un laurier en bac. Cette vieille astuce retrouve alors son esprit d’origine : protéger la maison en beauté, sans jouer avec ses fondations.