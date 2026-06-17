Fini le vieux CD dans le cerisier : ce filet qu'accrochent les arboriculteurs en 2026 sauve toute la récolte des merles
En 2026, les merles vident encore des cerisiers entiers en un week-end, laissant les jardiniers impuissants. Inspirés des vergers pros, certains enveloppent désormais l’arbre sous filet pour tout changer.
Début juin, les branches de votre cerisier ploient sous les fruits rouges… puis, en un matin, ne restent plus que quelques noyaux qui brillent au soleil. Les merles ont tout raflé, malgré les vieux CD suspendus, les rubans brillants ou l’épouvantail bricolé à la hâte. La scène est connue, frustrante, presque décourageante.
Dans les vergers pros, cette bataille a pourtant changé de camp. Les arboriculteurs ont rangé les gadgets pour enfermer littéralement leurs arbres sous des filets ultra soignés, inspirés des protections « insect-proof » du CTIFL. Cette approche arrive en force dans nos jardins en 2026 : elle transforme un simple cerisier en petite forteresse verte… sans une goutte de pesticide.
Pourquoi les merles ne craignent plus vos astuces d’antan
Nous avons tous déjà aligné des CD scintillants ou des bandes d’alu dans un élan de système D. L’effet dure quelques jours tout au plus. Comme le rappelle Pause Maison (Ouest-France), « Les oiseaux ont une capacité d’apprentissage étonnante » face aux dispositifs d’effarouchement statiques : une fois la surprise passée, les merles s’habituent, se posent, puis picorent tranquillement juste à côté. Quand les cerises passent du vert au rouge, une bande de merles peut ainsi raser un arbre en un week-end, laissant le jardinier avec une récolte quasi inexistante et une désagréable impression d’avoir servi de buffet à volonté.
Ce que les arboriculteurs accrochent vraiment en 2026
Dans les vergers professionnels, la parade est devenue très claire : une protection physique intégrale. Le CTIFL a ainsi entouré un verger de cerisiers de filets tissés à mailles d’environ 1 mm, enterrés à 50 cm, complétés par des bâches antipluie. Résultat : l’Indice de fréquence de traitement est passé de 7–8 à 1 puis 0, avec moins de 1 % de fruits véreux contre jusqu’à 24 % en parcelle ouverte, et un éclatement des cerises divisé par trois à quatre. Autrement dit, la barrière mécanique fonctionne pour les insectes… et, par extension, pour les oiseaux. En version jardin, on s’inspire de cette logique avec un simple filet anti-oiseaux, plus léger mais posé avec la même rigueur.
Comment poser un filet anti-oiseaux sur son cerisier
Pour un filet anti-oiseaux cerisier vraiment protecteur, on agit comme un arboriculteur. On choisit un maillage de 10 à 25 mm, en polyéthylène ou polypropylène traité anti-UV, assez large pour ne pas piéger les oiseaux, assez fin pour bloquer merles et étourneaux. Le filet se déploie juste avant que les fruits ne virent du vert au jaune rosé, jamais en pleine floraison. À deux, on le hisse au-dessus de la frondaison avec une perche, puis on le tend pour qu’il ne touche pas les cerises et on le ferme soigneusement tout autour du tronc, fixé au sol avec sardines ou pierres pour empêcher toute intrusion par-dessous. D’ailleurs, un rapide contrôle après chaque gros coup de vent suffit ensuite à garder vos fruits hors de portée… jusqu’au panier.
En bref
- 🍒 En 2026, jardiniers amateurs et experts du CTIFL constatent des cerisiers ravagés par le merle noir malgré CD, rubans brillants et épouvantails.
- 🕸️ Les arboriculteurs généralisent un filet anti-oiseaux cerisier inspiré des vergers insect-proof, créant une barrière physique durable contre merles et autres prédateurs de fruits.
- 🌱 Pour les jardins familiaux, cette méthode promet des cerises intactes, moins de traitements et un verger plus respectueux, à condition d’éviter certains pièges.
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