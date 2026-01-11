Leroy Merlin : cette tondeuse robot sans fil à 699 € affole les jardiniers avant le printemps

On est en plein hiver, la pelouse dort encore sous le gel, et pourtant une offre jardin fait déjà parler d’elle. Chez Leroy Merlin, une tondeuse robot sans fil haut de gamme voit son prix s’effondrer pendant les Soldes d'hiver 2026, au moment où les rayons tonte sont quasiment vides.

Le modèle en question, la Redkey Genie 600 signée ANTHBOT, passe de 1 999 € à 699 €, soit 1 300 € d’économie, un rabais d’un peu plus de 65 %. L’offre en ligne, vendue et expédiée par Roboclean Pro, court jusqu’au 3 février 2026 dans la limite des stocks, avec une livraison annoncée en trois jours ouvrés. La tonte automatique sans installation filaire devient soudain bien plus accessible.

Une tondeuse robot sans fil à 699 € chez Leroy Merlin

Dans l’univers des robots tondeuses, les modèles avec câble périmétrique restent les plus abordables, mais ils imposent une installation longue et physique. Face à eux, les robots sans câble périphérique, guidés par satellite et caméras, se trouvent d’ordinaire bien au-delà des 1 000 €. Positionnée à 699 €, la Redkey Genie 600 arrive au prix d’une entrée de gamme filaire tout en couvrant jusqu’à 900 m², avec une recommandation autour de 600 m². Acheter en janvier, loin des hausses du printemps, devient ici un vrai levier pour alléger la facture.

Comment fonctionne la Redkey Genie 600 sans câble périphérique

Le frein historique au robot tondeur reste le fil à enterrer : creuser, poser des piquets, contourner chaque massif, au risque de couper le câble plus tard. Ici, aucun fil au sol ; le robot s’appuie sur le système RTK Full Band pour se repérer par satellite, épaulé par une Vision IA à 4 Yeux. Une fois reliée à l’application, la machine cartographie automatiquement le terrain (ACC), mémorise les limites puis suit des trajectoires optimisées.

En fonctionnement, la caméra grand-angle de 300° détecte jouets, meubles de jardin ou animaux et ajuste la trajectoire pour garder une distance de sécurité. Depuis le smartphone, on peut définir jusqu’à 20 zones de tonte et créer des zones interdites autour d’une piscine ou d’un potager. La gestion intelligente adapte la fréquence de passage à la météo et à la saison, pour conserver un gazon net sans repenser sans cesse le planning.

Pour quels jardins cette tondeuse robot à 699 € est-elle vraiment adaptée ?

Cette tondeuse robot vise surtout les particuliers avec un jardin d’environ 600 m², de forme plutôt simple, éventuellement découpé en quelques zones bien identifiées. Pour des surfaces en friche ou des terrains vagues, certaines personnes se tournent vers l’écopâturage avec des moutons, une solution très différente. "Ce n’est pas de la tonte, c’est du débroussaillage", résume le jardinier professionnel Alexandre Wastyn, qui a partagé son expérience avec LaboMaison.

Pour un gazon ornemental autour d’une maison, la Redkey Genie 600 paraît plus adaptée : elle gère les obstacles courants, maintient une distance de sécurité avec enfants ou animaux et laisse la pelouse entretenue pendant que vous faites autre chose. L’offre à 699 € est annoncée jusqu’au 3 février 2026, ou jusqu’à épuisement des stocks, un calendrier à garder en tête si ce type de robot faisait déjà partie de vos projets.