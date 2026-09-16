Les anciens le savaient : sur la plancha en fonte, ce geste de septembre évite une rouille désastreuse au printemps

À peine la dernière grillade terminée, votre plancha en fonte joue déjà sa survie face à l’humidité du garage. En septembre, un geste de grands-parents suffit pourtant à l’épargner jusqu’au printemps.

Les soirées se rafraîchissent et, sur la terrasse, la dernière brochette de l’été fume encore sur la plancha. Beaucoup referment alors la porte du garage en se disant que leur plaque en fonte est à l’abri… jusqu’au jour où, au printemps, ils découvrent une surface tachetée de rouille.

Les anciens, eux, n’auraient jamais rangé un morceau de métal sans le préparer pour l’hiver. De la pelle au vieux poêle, tout recevait une fine pellicule de graisse protectrice, simple et redoutablement efficace. Appliqué à la plancha en fonte, ce réflexe demande quelques minutes en septembre, mais il fait toute la différence au retour des beaux jours.

Pourquoi votre fonte rouille même rangée au garage

Comme le rappelle Minutes Maison, « La fonte est un alliage poreux capable d’absorber l’humidité ambiante et de développer une couche de rouille superficielle en moins de quarante-huit heures. » Dans un garage ou un cabanon non chauffé, l’air se refroidit la nuit, se réchauffe le jour, et cette humidité condense en fines gouttes sur le métal. Posée à même un sol froid, la plancha en fonte reçoit aussi l’humidité qui remonte par capillarité du béton : sans protection, la corrosion s’installe tout l’hiver.

Le geste des anciens : agir sur une plaque encore tiède

Nous avons tous déjà laissé refroidir la plancha « pour plus tard » avant de la nettoyer. Or c’est tiède qu’elle se laisse le mieux apprivoiser : juste après la dernière cuisson, versez un peu d’eau claire pour décoller les sucs, puis poussez-les vers le bac avec une spatule. Pas besoin de détergent ni d’éponge agressive, surtout sur la fonte émaillée plus fragile.

Pour préparer vraiment la plaque à l’hiver :

Essuyez-la aussitôt, rebords et goulotte compris, puis laissez-la chauffer encore quelques instants pour chasser la moindre trace d’eau.

Sur métal bien sec, étalez une pellicule très fine d’huile végétale alimentaire sur toute la surface, comme un voile brillant continu.

Cette mince couche grasse nourrit le culottage naturel de la fonte et forme une barrière invisible contre l’air humide qui déclenche la rouille.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au printemps Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Nettoyer la fonte tiède enlève les sucs, le séchage complet chasse l’eau et le voile d’huile isole le métal de l’air humide tout l’hiver. 💡 Le petit plus : En bord de mer ou en région humide, glisser un petit sachet dessicant ou du papier absorbant sous la housse renforce encore la protection. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger la plancha encore humide, posée à même le sol sous une bâche plastique étanche dans un local non chauffé, c’est presque la garantie d’une rouille généralisée au printemps.

Bien remiser la plancha : la laisser respirer tout l’hiver

Une fois huilé, votre appareil n’aime ni le sol glacé ni les housses étanches. Installez-le sur une palette ou des cales en bois, dans un endroit à l’abri de la pluie mais un minimum ventilé. Couvrez-le d’une housse respirante ou d’un tissu épais, plutôt qu’une bâche plastique qui piège la condensation, et passez un rapide coup de chiffon en cours d’hiver si besoin.