Les anciens ne posaient jamais leur composteur à même la terre : ils savaient exactement par où les rats allaient entrer dès l'automne

Chaque automne, des milliers de jardins français accueillent sans le savoir des rats dans le composteur. Un simple geste oublié de nos anciens coupe pourtant ce passage discret.

Dans les fermes d’autrefois, le tas de compost reposait toujours sur des pierres, une grille ou quelques briques. Jamais à même la terre : ce petit décalage suffisait à tenir les rats plus loin de la maison.

Aujourd’hui, nos composteurs en plastique, livrés sans fond, sont souvent posés directement sur le sol, avec pour seule « protection » un couvercle bien claqué. Nous surveillons le dessus, alors que l’entrée préférée des rongeurs se cache… dessous.

Le vrai chemin des rats : jamais par le couvercle

À l’automne, les guides de l’ADEME cités par Modes & Travaux décrivent les rats en quête d’un refuge « chaud, humide et riche en nourriture ». Un composteur correspond parfaitement à ce programme.

Le problème vient rarement du couvercle. Comme le résume Pause Maison (Ouest-France) : « ces rongeurs ne cherchent pas la porte d’entrée par le haut, ils creusent par en dessous ». Sur sol meuble, un bac sans fond devient un simple tunnel : en quelques nuits, une galerie mène au cœur du tas.

Les signes sous le bac que les anciens voyaient tout de suite

Nous avons tous déjà refermé le couvercle avec soin, persuadés d’avoir tout sécurisé, sans regarder les pieds du composteur. Pourtant, une butte de terre, un trou à la base, des griffures ou de minuscules crottes signalent souvent une galerie très fréquentée de rats dans le composteur.

La bonne routine consiste à faire, une fois par semaine, un tour du bac en écartant herbes et paillage. Au moindre trou, on stoppe les restes les plus odorants, on brasse le tas, puis on prépare les aménagements qui couperont l’accès par dessous.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Niveau de tranquillité Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En surélevant le composteur et en posant un grillage à mailles fines sous tout le fond, on supprime l’accès par le sol. Avec un tri simple des déchets et un brassage régulier, le tas devient beaucoup moins attractif pour les rats. 💡 Le petit plus : profiter du déplacement du bac pour glisser sous le grillage une fine couche de gravier, encore plus dissuasive pour le creusement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser un composteur en plastique directement sur la terre et y jeter des restes de repas gras ou carnés en surface, surtout en automne.

Reproduire leurs gestes : surélever, grillager, mieux nourrir

Comme autrefois, l’idée est d’éviter le contact direct avec le sol. On surélève le composteur de 15 à 20 cm sur des parpaings ou des pieds, puis on tend sous tout le fond un grillage galvanisé à mailles fines (environ 5 mm), bien tendu et fixé aux bords.

Reste à nourrir le tas sans l’ouvrir aux rongeurs. On évite viande, poisson, os, fromages et laitages, et l’on suit l’équilibre conseillé par Modes & Travaux : 50 % de matières « brunes » et 50 % de matières « vertes », brassées toutes les deux semaines.

Sources Modes & Travaux

«Compost dautomne ce parfum interdit qui attire les rats dans votre jardin en moins de 48 heures»