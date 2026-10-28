Les anciens ne posaient jamais leur composteur à même la terre : ils savaient exactement par où les rats allaient entrer dès l'automne
Chaque automne, des milliers de jardins français accueillent sans le savoir des rats dans le composteur. Un simple geste oublié de nos anciens coupe pourtant ce passage discret.
Dans les fermes d’autrefois, le tas de compost reposait toujours sur des pierres, une grille ou quelques briques. Jamais à même la terre : ce petit décalage suffisait à tenir les rats plus loin de la maison.
Aujourd’hui, nos composteurs en plastique, livrés sans fond, sont souvent posés directement sur le sol, avec pour seule « protection » un couvercle bien claqué. Nous surveillons le dessus, alors que l’entrée préférée des rongeurs se cache… dessous.
Le vrai chemin des rats : jamais par le couvercle
À l’automne, les guides de l’ADEME cités par Modes & Travaux décrivent les rats en quête d’un refuge « chaud, humide et riche en nourriture ». Un composteur correspond parfaitement à ce programme.
Le problème vient rarement du couvercle. Comme le résume Pause Maison (Ouest-France) : « ces rongeurs ne cherchent pas la porte d’entrée par le haut, ils creusent par en dessous ». Sur sol meuble, un bac sans fond devient un simple tunnel : en quelques nuits, une galerie mène au cœur du tas.
Les signes sous le bac que les anciens voyaient tout de suite
Nous avons tous déjà refermé le couvercle avec soin, persuadés d’avoir tout sécurisé, sans regarder les pieds du composteur. Pourtant, une butte de terre, un trou à la base, des griffures ou de minuscules crottes signalent souvent une galerie très fréquentée de rats dans le composteur.
La bonne routine consiste à faire, une fois par semaine, un tour du bac en écartant herbes et paillage. Au moindre trou, on stoppe les restes les plus odorants, on brasse le tas, puis on prépare les aménagements qui couperont l’accès par dessous.
Reproduire leurs gestes : surélever, grillager, mieux nourrir
Comme autrefois, l’idée est d’éviter le contact direct avec le sol. On surélève le composteur de 15 à 20 cm sur des parpaings ou des pieds, puis on tend sous tout le fond un grillage galvanisé à mailles fines (environ 5 mm), bien tendu et fixé aux bords.
Reste à nourrir le tas sans l’ouvrir aux rongeurs. On évite viande, poisson, os, fromages et laitages, et l’on suit l’équilibre conseillé par Modes & Travaux : 50 % de matières « brunes » et 50 % de matières « vertes », brassées toutes les deux semaines.
Sources
En bref
- 🕰️ À l’automne, en France, les guides ADEME alertent sur les rats dans le composteur, attirés par ce refuge chaud et nourrissant près des maisons.
- 🔍 Monticules de terre, trous, griffures et crottes autour du bac révèlent un passage actif, qui impose aussitôt quelques changements simples dans le compost.
- 🌿 En s’inspirant des habitudes des anciens, un aménagement discret du dessous du composteur suffit à changer la donne face aux rongeurs.
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