J'ai laissé le robinet extérieur tel quel fin septembre : au premier gel, c'est le plombier qui m'a montré ce qui s'était passé dans le mur

Un matin de gel, un simple robinet extérieur a suffi à imbiber tout un mur de garage, sous l’œil du plombier. Ce récit montre comment purger le robinet extérieur avant le gel peut éviter ces dégâts cachés.

Fin septembre, on pense souvent avoir tout bouclé au jardin : dernier arrosage du potager, tuyau d’arrosage décroché, géraniums rentrés bien au chaud. La météo a annoncé 0 °C dans la nuit, rien d’alarmant. Puis, au petit matin, une large tache sombre apparaît sur le mur du garage, le sol est humide, et le plombier qui arrive montre du doigt la canalisation fendue… bien cachée derrière la façade.

Ce n’est ni la pluie, ni une inondation mystérieuse, mais l’eau coincée dans le robinet mural et le tuyau encastré qui a gelé durant la nuit. Une scène que les professionnels voient chaque hiver, et qui coûte cher en réparations. La bonne nouvelle : en apprenant à purger le robinet extérieur avant le gel, ce scénario peut être évité en cinq minutes chrono.

Ce que le gel fait vraiment à un robinet extérieur derrière le mur

L’eau a un comportement redoutable pour la plomberie de jardin : en gelant, elle augmente de volume. Quand elle reste piégée dans un robinet extérieur ou un tronçon de cuivre dans le mur, la glace pousse de l’intérieur, crée une surpression et finit par fissurer le métal ou le plastique. La casse se produit souvent au cœur de l’isolation, là où l’œil ne voit rien.

Au redoux, l’eau recommence à circuler dans cette canalisation abîmée et s’échappe par la fente, goutte après goutte, pendant des heures. Les murs de façade ou de garage se gorgent d’humidité, des auréoles apparaissent, l’enduit peut se décoller, un sous-sol se retrouve inondé. Tout cela pour un robinet que l’on a simplement oublié de préparer après le dernier arrosage de septembre.

La routine d’automne pour purger le robinet extérieur avant le gel

Nous avons tous déjà pensé être tranquilles en rentrant le tuyau d’arrosage au garage. En réalité, ce geste ne protège pas la canalisation qui traverse le mur. La vraie routine d’hivernage consiste à supprimer toute eau stagnante et à empêcher toute mise sous pression pendant l’hiver :

Repérer puis fermer la vanne d’arrêt intérieure dédiée au jardin (souvent au sous-sol, dans le garage ou près du compteur).

dédiée au jardin (souvent au sous-sol, dans le garage ou près du compteur). Ouvrir complètement le robinet extérieur mural pour laisser s’écouler toute l’eau résiduelle ; laisser couler jusqu’à ce qu’il ne sorte plus rien.

pour laisser s’écouler toute l’eau résiduelle ; laisser couler jusqu’à ce qu’il ne sorte plus rien. Débrancher tuyau, nez de robinet, raccords rapides et programmateurs, vider le tuyau en le levant progressivement, puis tout ranger au sec.

Laisser le robinet en position ouverte tout l’hiver : si quelqu’un rouvre la vanne par mégarde, la tuyauterie ne sera pas mise sous pression.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9,5/10 Temps nécessaire 5 à 10 minutes/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fermant la vanne intérieure, en ouvrant le robinet extérieur et en vidant tous les tuyaux, il ne reste plus d’eau coincée dans la canalisation. Sans eau, pas de glace ; sans glace, pas de dilatation ni de fissure cachée derrière le mur. La housse isolante limite en plus les chocs de froid sur le corps du robinet. 💡 Le petit plus : accrocher une petite étiquette « robinet jardin » sur la vanne intérieure pour penser à la fermer chaque automne en même temps que l’on range le matériel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ranger seulement le tuyau ou laisser un tuyau plein d’eau branché « pour arroser une dernière fois les géraniums », comme le souligne Maison & Travaux ; la canalisation du mur reste alors pleine et exposée au gel.

Housse isolante et jardin protégé : le duo anti-mauvaises surprises

Une fois le circuit vidé, une housse isolante sur le robinet extérieur apporte une protection supplémentaire, surtout sur une façade exposée au vent du nord. Mousse épaisse, polystyrène ou tissu imperméable doublé, ces capuchons vendus chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic se posent en quelques secondes grâce à un cordon ou un velcro et limitent les chocs thermiques.

D’ailleurs, un bon repère consiste à agir au moment où l’on rentre ses pélargoniums, souvent appelés « géraniums de balcon » : ce soir-là, on paille aussi les plantes sensibles sur 5 à 10 cm au pied, avec des feuilles mortes, et on protège le robinet. Si le premier gel a déjà frappé, couper l’eau générale, surveiller murs et sols autour de la façade, puis appeler rapidement un plombier permet de limiter les dégâts et de garder un jardin prêt à repartir au printemps.