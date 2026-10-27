Elle a jeté les sacs de feuilles du platane voisin par-dessus la clôture un matin d'octobre : c'est elle qui risquait une amende

Un week-end d’automne, une riveraine excédée renvoie les sacs de feuilles du platane voisin par-dessus la clôture. Ce geste lui vaut un risque d’amende et ouvre, malgré elle, la porte à d’autres solutions au jardin.

Elle en a eu assez de ramasser les feuilles du platane voisin. Un week‑end d’automne, elle a rempli plusieurs sacs et les a renvoyés, agacée, par‑dessus la clôture. Dans son esprit, ces déchets appartenaient au propriétaire de l’arbre, pas à elle.

Cette scène arrive plus souvent qu’on ne le croit, et la frustration est réelle quand la pelouse se couvre de feuilles venues d’ailleurs. Pourtant, la loi ne donne pas raison à celle qui renvoie les sacs : ce geste impulsif peut même coûter très cher.

Feuilles du platane voisin : ce que la loi vous impose vraiment

En droit de voisinage, le Code civil voit la chute des feuilles mortes comme un trouble normal de voisinage. Tant que le platane respecte les distances classiques, par exemple deux mètres de la limite s’il dépasse deux mètres de haut, le voisin n’est pas considéré comme fautif.

Concrètement, chacun doit entretenir son terrain, même si les débris viennent d’à côté. Renvoyer des sacs de feuilles par‑dessus la clôture est assimilé à un dépôt sauvage de déchets, parfois à une dégradation, et expose à une amende. Gendarmes et conciliateurs rappellent que se faire justice soi‑même ne règle rien et peut envenimer la relation.

Les gestes interdits avec ces feuilles qui peuvent coûter cher

Nous avons tous déjà laissé les feuilles s’accumuler « en attendant ». Mais lorsqu’elles tapissent aussi le trottoir, un arrêté municipal d’entretien des trottoirs peut vous imposer de balayer. Dans beaucoup de communes, négliger ce nettoyage expose à une amende de 38 €, et une chute de passant peut engager votre responsabilité civile.

Autre réflexe risqué : brûler ces tas au fond du jardin. L’article L541‑21‑1 du Code de l’environnement interdit de brûler les déchets verts à l’air libre, même dans un incinérateur, sous peine d’une amende pouvant atteindre 450 €. Cette pratique pollue l’air, augmente le risque d’incendie et crée souvent des tensions avec le voisinage.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût du paillage 0 € Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles mortes deviennent un paillage isolant et nutritif. En les gardant au jardin, vous protégez les racines du gel et réduisez les mauvaises herbes, sans risquer d’amende. – Le petit plus : Mélanger quelques feuilles broyées à de l’herbe tondue donne un tapis souple et discret autour des massifs. À NE JAMAIS FAIRE : Renvoyer les sacs chez le voisin ou les brûler au fond du jardin.

Transformer les feuilles du voisin en alliées pour le jardin

Plutôt que de nourrir la brouille, ces feuilles de platane peuvent nourrir votre sol. Une fois ramassées, laissez‑les sécher, puis passez‑les au broyeur ou sous la tondeuse avant de les étaler en paillage au pied des massifs et des jeunes arbustes. Ce tapis végétal protège les racines du gel, garde l’humidité et freine les herbes indésirables.

Les feuilles plus épaisses, comme celles de platane, de chêne, de hêtre ou de laurier‑palme, se comportent mieux une fois broyées, en paillage longue durée. Pour le compost, mieux vaut écarter les feuilles de fruitiers ou de rosiers malades, ainsi que celles de cistes, et déposer le surplus en déchetterie ou en collecte sélective des déchets verts.