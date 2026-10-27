Ce cake salé ultra moelleux a remplacé toutes nos pizzas d’apéro le soir où on l’a servi à la place du livreur

Pendant des années, chaque apéro finissait en pizza livrée tiède sur la table du salon. Jusqu’au soir où un cake façon pizza, cuit dans un moule à cake, a tout changé sans que personne ne comprenne tout de suite pourquoi.

Je commandais une pizza pour chaque apéro : le soir où j’ai mis sa garniture dans un moule à cake, plus personne n’a voulu de la livraison

L’odeur de tomate chaude, d’origan et de fromage filant flottait déjà dans la cuisine. On s’attendait à voir arriver la boîte en carton du livreur, comme d’habitude. Sauf que cette fois, c’est un grand moule à cake doré qui a atterri au centre de la table, avec une croûte gratinée qui chantait encore.

À la découpe, chaque tranche tenait parfaitement, révélant un cœur moelleux de pain de mie, jambon, bacon et chorizo, comme une pizza reine super généreuse. Personne n’a demandé le numéro de la pizzeria ; on s’est resservi en silence, juste guidé par le parfum d’origan et le fromage qui file. Ce cake façon pizza venait de détrôner la livraison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 15 tranches de pain de mie avec croûte

✅ 5 œufs, sel, poivre, origan et ail en poudre

✅ 10 tranches de jambon blanc, 5 de bacon, 10 à 12 rondelles de chorizo doux

✅ 3 c. à s. de sauce tomate, 150 à 200 g de fromage râpé, 1 c. à c. d’huile pour le moule

Pourquoi ce cake façon pizza a remplacé nos livraisons

On connaît tous ces pizzas d’apéro, parfois tièdes, souvent chères, toujours un peu les mêmes. Avec ce cake façon pizza, on garde tout ce qu’on aime de la garniture – tomate, fromage, charcuterie, herbes – mais logé dans une mie moelleuse, qui se tient sans s’effriter. Le pain de mie imbibé d’œufs remplace la pâte, les œufs jouent les liants, et la garniture se répartit partout : aucune tranche fade, aucun bord sec. À la sortie du four, le dessus gratiné fait immédiatement oublier la boîte en carton.

Pas à pas : transformer une garniture de pizza en cake moelleux

La base, c’est un appareil aux œufs bien assaisonné, qui va enrober le pain et la charcuterie. Le pain de mie est coupé en gros morceaux pour créer une texture aérée, jamais pâteuse. On verse le tout dans le moule sans trop tasser, puis on garde un geste clé : la sauce tomate uniquement sur le dessus, suivie d’une bonne couche de fromage et de chorizo. Le four fait le reste et on obtient un vrai pizza cake apéro qui se tranche comme un cake, mais goûte comme une pizza généreuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, huiler le moule, fouetter les œufs avec sel, poivre, origan et ail en poudre jusqu’à mélange homogène. Technique : Couper le pain de mie en gros cubes, détailler jambon et bacon, puis mélanger avec les œufs en enrobant sans écraser. Cuisson : Verser dans le moule, tasser légèrement, napper la surface de sauce tomate, ajouter le fromage râpé et le chorizo, cuire 25 à 30 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes avant de couper en tranches ou en cubes et, si on aime, parsemer de basilic frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs figent au four et retiennent l’humidité, tandis que les gros morceaux de pain se comportent comme des éponges : ils absorbent les jus sans se transformer en purée. ✨ Le twist gourmand : Mettre de la mozzarella à l’intérieur et un fromage plus corsé sur le dessus, puis finir par un filet d’huile d’olive pimentée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la préparation sous la sauce tomate ou l’ajouter dans les œufs ; l’intérieur devient lourd, humide, et le cake s’affaisse à la découpe.

Variantes pour tous les apéros (végé, blanche, relevée, avec restes)

On peut remplacer toute la charcuterie par des légumes bien égouttés pour une version végétarienne, oser une version blanche à la ricotta et jambon cru, ou booster le tout avec chorizo fort et pincée de piment. Ce cake façon pizza accueille aussi parfaitement les restes de fromage et se réchauffe quelques minutes au four le lendemain sans perdre son moelleux.