Arrêtez de laisser ce poisson en boîte au fond du placard : les mammas italiennes en font un plat doré pour 4

En Italie, deux boîtes de thon oubliées suffisent à préparer un gâteau de pommes de terre au thon doré qui cale toute la tablée. Quels gestes de mamma assurent la croûte croustillante et une texture qui se tient sans s’effondrer ?

L’odeur de parmesan qui gratine, la croûte qui claque sous la fourchette, le cœur moelleux de pommes de terre encore fumant : ce gâteau salé a tout d’un plat de mamma italienne. Rien ne laisse deviner qu’il naît de ces boîtes de thon qu’on oublie au fond du placard, à côté d’un reste de sauce tomate. En moins d’une heure, elles se transforment en un grand plat doré posé au centre de la table.

Ce gâteau de pommes de terre au thon nourrit sans effort quatre bons appétits, avec des ingrédients que l’on a déjà sous la main. Cuisson au four ou à l’airfryer, texture rustique en belles parts, parfum d’herbes méditerranéennes… On suit les mammas italiennes pour que plus aucune boîte de thon ne dorme au fond du placard.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de pommes de terre cuites et épluchées

✅ 2 boîtes de thon au naturel bien égouttées (≈ 280 g)

✅ 1 œuf, 2 c. à soupe de sauce tomate

✅ 60–70 g de parmesan râpé, basilic, origan, sel, poivre

Pourquoi les mammas italiennes ne laissent jamais traîner le thon en boîte

Dans beaucoup de cuisines italiennes, le thon en conserve n’est pas un dépannage, mais la base de vrais plats. Avec quelques pommes de terre, il se change en gâteau de pommes de terre au thon, généreux et économique, posé au centre de la table pour nourrir toute la famille.

Ce format de gâteau, plutôt qu’un simple gratin, permet de couper de belles tranches qui se tiennent. La pomme de terre écrasée grossièrement apporte le fondant, le thon relève sans dominer, et la croûte de parmesan apporte ce côté doré et croustillant.

La méthode express pour un gâteau de pommes de terre au thon qui se tient

Pour réussir ce gâteau, on part de pommes de terre cuites et refroidies : elles contiennent moins d’eau et gardent une bonne tenue. On les écrase simplement à la fourchette, sans viser la purée ; quelques morceaux visibles assurent une texture rustique, bien plus agréable qu’un bloc compact.

On ajoute ensuite le thon bien égoutté, la sauce tomate, l’œuf et le parmesan râpé. Le mélange doit rester souple mais épais, comme une farce. En cuisant, l’œuf et le fromage se figent, ce qui donne un gâteau de pommes de terre au thon qui se tranche proprement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser les pommes de terre cuites dans le plat. Technique : Ajouter thon égoutté, sauce tomate, œuf, parmesan et herbes. Cuisson : Lisser sans tasser, poudrer de parmesan, enfourner. Finition : Laisser reposer cinq minutes puis servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget / personne ≈ 2 € 🔍 Le secret de l’expert Pommes refroidies, thon bien égoutté et parmesan lient parfaitement. ✨ Le twist gourmand : Glisser un cœur de mozzarella et un filet d’huile. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garder le thon mouillé avec sa sauce.

Servir et garder le gâteau de thon

Servir chaud avec une salade verte ; le reste se garde 24 heures au réfrigérateur et se réchauffe doucement.