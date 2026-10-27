On garde les figues pour le dessert : cette tarte butternut-camembert sans appareil fait oublier la quiche

En plein automne, figues, butternut et camembert quittent le dessert pour une tarte salée feuilletée qui fait de l’ombre à la quiche. En jouant sur l’alternance des tranches et une cuisson précise, vous obtenez une assiette aussi croustillante que spectaculaire.

Pâte feuilletée chaude, fromage qui fond, miel caramélisé : l’odeur remplit la cuisine. Sur la plaque, butternut et figues colorent déjà la tarte.

On ne garde plus les figues pour le dessert : on les alterne avec la courge et le camembert sur une pâte feuilletée. Résultat : une tarte butternut figues camembert croustillante, qui fait vite oublier la quiche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (250 g) + 1 petite butternut (env. 500 g de chair)

✅ 1 camembert crémeux ou brie (250 g) + 4 à 6 figues fraîches

✅ 30 g de noix + 1 à 2 c. à s. de miel

✅ 1 jaune d’œuf + 1 pincée de sel + herbes ou poivre

Pourquoi cette tarte butternut figues camembert fait oublier la quiche

Dans cette tarte salée aux figues, pas d’appareil œufs‑crème : butternut, camembert et figues restent visibles sur une pâte feuilletée bien sèche.

On obtient une tarte butternut camembert sans appareil, généreuse mais légère, mariage de courge douce, de figues juteuses, de fromage coulant et de noix croquantes.

La technique d’alternance qui change tout

La clé, c’est la découpe. On choisit une butternut au col régulier, on l’épluche puis on tranche la chair en lamelles fines de 3 à 5 mm ; à cette épaisseur, la courge cuit sans précuisson.

Sur la plaque, on déroule la pâte et on garnit en rosace : une tranche de butternut, une de camembert, une de figue, en les faisant se chevaucher. On garde 2 à 3 cm de bord pour replier et retenir la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 200 °C ; éplucher la butternut, ôter les graines, couper en lamelles 3–5 mm, trancher figues et camembert. Technique : Dérouler la pâte sur une plaque ; disposer en alternance butternut, camembert et figues en rosace, en les chevauchant. Cuisson : Saler très légèrement, parsemer de noix concassées, arroser d’un filet de miel ; replier les bords, dorer au jaune d’œuf, cuire 25 à 35 minutes. Finition : Laisser reposer 5 minutes ; ajouter quelques noix et, si besoin, un trait de miel, servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Finesse des tranches et absence d’appareil font tout. Butternut en 3–5 mm : garniture cuite sans précuisson, moins de liquide, pâte plus croustillante. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner la pâte d’un peu de moutarde douce avant le montage ; en fin de cuisson, napper d’un miel tiédi au vinaigre de cidre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper la butternut trop épaisse ; au‑delà de 5 mm, elle reste croquante. Trop de miel détrempe aussi la tarte.

Comment servir, conserver et revisiter cette tarte salée aux figues

On sert la tarte bien chaude, camembert coulant et figues tendres, avec une salade de roquette ou de mâche.

Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur, se réchauffent quelques minutes au four, et se déclinent avec chèvre, brie ou poire à la place des figues.