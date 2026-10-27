Ma grand-mère ajoutait ce fromage coulant à sa tarte aux champignons : testé, c’est devenu notre dîner d’automne préféré

Transmise par ma grand-mère, cette tarte feuilletée champignons camembert a peu à peu détrôné tous nos plats du soir dès les premiers frimas. Quels petits gestes font qu’elle sort du four croustillante, ultra fondante et jamais détrempée ?

Ma grand-mère ne faisait jamais sa tarte aux champignons sans camembert : testée, elle est devenue le dîner d’automne préféré de toute la famille

Dès que la tarte aux champignons et camembert de grand-mère sort du four, la cuisine sent la forêt, la crème et le beurre chaud. La pâte feuilletée croustillante se bombe, les champignons poêlés à feu vif gardent un léger croquant, et des coulées de camembert enveloppent tout. On a d’emblée l’impression d’un vrai plat d’automne qui réunit tout le monde autour de la table.

Ce qui change tout par rapport à une simple tarte salée d’automne aux champignons, c’est cette couche généreuse de garniture crémeuse à la ricotta sous un camembert coulant, croûte comprise. En suivant quelques gestes de grand-mère, on obtient une tarte feuilletée champignons camembert qui reste fondante au centre, dorée sur les bords, sans jamais détremper ; voici comment la réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (230–260 g), ronde

✅ 350 g de champignons frais, 1 gousse d’ail, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 150 g de ricotta, 120 g de camembert, 120 g de jambon cru fumé

✅ 1 jaune d’œuf, 1 c. à c. de marjolaine, sel, poivre, chapelure, noix, miel en option

Pourquoi cette tarte champignons-camembert est devenue notre dîner d’automne fétiche

Entre la pâte dorée, les champignons bien saisis et le fromage filant, chaque part tient presque du gratin servi en version légère. Le camembert parfume la ricotta, le jambon fumé ajoute une note boisée ; on se retrouve avec une tarte champignons camembert jambon fumé ultra gourmande, mais prête en moins d’une heure, qui remplace sans peine un plat de viande le soir.

Les 3 secrets de ma grand-mère pour une tarte fondante sans pâte détrempée

Tout se joue en trois gestes : saisir les champignons dans une poêle très chaude pour provoquer l’évaporation de l’eau de végétation, étaler une fine couche de ricotta qui isole la pâte, puis répartir un camembert en tranches fines, croûte comprise, pour un cœur intensément crémeux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer les champignons sans les tremper, puis les poêler à feu vif avec ail et huile. Technique : Mélanger ricotta, filet d’huile, marjolaine, sel ; dérouler la pâte, piquer le centre, tracer la bordure. Cuisson : Badigeonner la bordure de jaune d’œuf, étaler la ricotta, ajouter champignons, camembert et jambon fumé. Finition : Cuire 25 à 30 min à 180 °C ; laisser reposer, parsemer de noix et poivrer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min env. 🔍 Le secret de l’expert Champignons saisis chaud : l’eau s’évapore, arômes concentrés. La ricotta protège la pâte, et le camembert avec sa croûte fond en nappant les champignons. ✨ Le twist gourmand : Parsemer de noix concassées et d’un filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laver les champignons ni les cuire à feu doux : la pâte se détrempe.

Comment accompagner, conserver et réchauffer la tarte sans la ramollir

Servir la tarte avec une salade de mâche, réchauffer uniquement au four.