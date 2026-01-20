Soir d’hiver : cette tarte salée aux champignons prête en 10 min cache un ingrédient crémeux qui change tout

Soir de janvier, nuit tombée trop tôt, frigo à moitié vide… et soudain une odeur de champignons dorés qui s’échappe du four. Cette tarte salée à la ricotta crémeuse a tout du dîner doudou : simple, chaude, enveloppante, sans vous clouer en cuisine pendant une heure.

La promesse est claire : une tarte champignons ricotta prête en une dizaine de minutes de préparation, puis 20 à 25 minutes au four. Une base de pâte feuilletée, quelques ingrédients du placard, deux ou trois bons gestes pour garder le croustillant, et le dîner de 4 personnes est réglé. Reste à savoir comment s’y prendre pour qu’elle soit vraiment irrésistible.

Les ingrédients clé pour une tarte champignons ricotta ultra réconfortante

Le socle de la recette, c’est une pâte feuilletée pur beurre, de préférence épaisse, qui gonfle et craque sous la dent. Dessus, un duo très simple : ricotta assaisonnée et champignons de Paris frais, relevés d’ail, d’herbes et de parmesan pour la touche savoureuse.

Pour 4 personnes, il faut réunir :

1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre

500 g de champignons de Paris frais

250 g de ricotta

2 gousses d’ail

3 c. à s. de parmesan râpé

Thym frais ou persil plat, huile d’olive, sel, poivre

Champignons bien saisis, pâte croustillante : les gestes express qui font la différence

Tout commence par le four, à 200 °C. Pendant qu’il chauffe, on nettoie rapidement les champignons avec un linge humide avant de les émincer. Ils partent ensuite dans une grande poêle avec un filet d’huile d’olive, feu vif : l’objectif est d’obtenir une belle coloration brune en quelques minutes, en laissant toute l’eau de végétation s’évaporer pour concentrer les saveurs.

Sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, on déroule la pâte. Dans un bol, on détend la ricotta à la fourchette avec l’ail haché, du sel, du poivre et des herbes ciselées. Une astuce évite la pâte détrempée : égoutter la ricotta au moins 10 minutes si elle contient beaucoup de petit-lait, puis saupoudrer le fond de tarte d’un peu de parmesan râpé ou de chapelure avant d’étaler le fromage. Certains cuisiniers précuisent même le fond à blanc 5 minutes pour une base parfaitement sèche. Il suffit ensuite de répartir les champignons poêlés sur la ricotta et d’enfourner 20 à 25 minutes, jusqu’à des bords bien gonflés et dorés.

Accompagnements d’hiver et variantes rapides autour de la base ricotta-feuilletée

Pour équilibrer la richesse de la tarte, une salade de mâche nantaise fait merveille, avec vinaigrette à l’huile de noix et vinaigre de cidre, plus quelques noix concassées. Les amateurs de peps préfèreront la roquette, dont l’amertume tranche avec la douceur lactée de la ricotta ; quelques copeaux de parmesan et des lamelles de pomme verte apportent fraîcheur et relief. Servie en parts généreuses ou découpée en petits carrés pour un apéritif dînatoire, la tarte garde son charme.

Une fois la base maîtrisée, les déclinaisons suivent les saisons. En janvier, une fondue de poireaux, doucement revenue au beurre, peut remplacer les champignons pour une version encore plus douce. Autre piste : des dés de courge butternut rôtis avec quelques feuilles de sauge, qui se marient à la texture laiteuse de la ricotta. Pour un contraste sucré-salé discret, un filet de miel à la sortie du four, sur une garniture au fromage de chèvre ou au gorgonzola, transforme ce dîner rapide en petite parenthèse gourmande.