Camembert au four : j’ai osé l’associer à ce fruit et du miel, en 20 min cette tarte bluffe tous mes invités

Oser associer du camembert avec un fruit et du miel : ce qui sort du four 20 minutes plus tard sidère les convives

Un soir de printemps, l’air sent le bois chaud et les herbes fraîches, tandis qu’une odeur de fromage fondu, de beurre et de miel flotte déjà dans la cuisine. Sur la plaque brûlante, une base fine dore, ses bords feuilletés craquent à peine la lame posée dessus.

Au centre, un camembert de Normandie installé sur des tranches de fruit commence à frissonner, nappé d’un ruban de miel. En une vingtaine de minutes, tout se met à briller, à caraméliser, et la table se tait. On parle d’une simple tarte fine, mais le résultat a tout d’un plat de chef.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (230 g)

✅ 1 camembert de Normandie AOP au lait cru (250 g)

✅ 1 pomme Golden ou Granny Smith + 4 à 6 brins de thym frais

✅ 1,5 à 2 c. à soupe de miel + 30 g de cerneaux de noix + poivre noir

Pourquoi le trio camembert, fruit et miel fait lever les sourcils

Le camembert aime les contrastes. Son caractère lacté, parfois puissant, s’adoucit au contact du sucre naturel de la pomme et du miel. Au four, il se détend, devient coulant et enveloppe le fruit sans jamais disparaître ; chaque bouchée reste bien fromagère.

La pâte feuilletée apportent le croustillant net, la pomme ses lamelles moelleuses, le miel cette fine couche caramélisée qui brunit par endroits. Sous la chaleur vive, la réaction de Maillard dore les bords tandis que le centre reste fondant. C’est ce duo croustillant / cœur fondant qui provoque l’effet waouh à la découpe.

Pas à pas : la tarte fine au camembert pomme et miel prête en 20 minutes

La réussite repose sur trois idées simples : un four bien chaud, des tranches très fines et un montage léger. On vise une base sèche et feuilletée, un camembert coulant, et un jus de pomme qui parfume sans détremper.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C, préparer la pâte feuilletée bordée et piquée sur une plaque bien chaude. Technique : Couper camembert et pomme en lamelles très fines pour une cuisson rapide et sans détrempe. Cuisson : Alterner fromage et fruit en rosace, assaisonner de thym, poivre et napper d’un filet de miel. Finition : Enfourner 18 à 22 minutes, laisser reposer puis parsemer de noix et ajouter le miel final.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Four à 210 °C pour saisir la pâte, plaque déjà chaude, lamelles ultra fines : moins d’eau s’échappe, la base reste croustillante. Le miel en filet caramélise légèrement, le gras du camembert enveloppe le tout ; l’équilibre salé, sucré et acidulé devient immédiatement addictif. ✨ Le twist gourmand : ajouter une fine couche de moutarde douce sur la pâte, quelques noisettes torréfiées et un miel de châtaignier avec une pomme Granny pour un contraste très marqué. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : surcharger en fromage ou en miel, couper des tranches épaisses et servir aussitôt la sortie du four ; la pâte se détrempe et le camembert s’échappe.

Variantes, service et accords pour un vrai effet waouh

La pomme peut laisser la place à la poire pour un côté floral, à la figue pour une douceur confite, ou au raisin en grains entiers qui éclatent en bouche. Thym et noix peuvent être remplacés par romarin et noisettes, sans trahir l’esprit de la recette.

On sert la tarte tiède, en lanières fines façon bistrot, sur une planche en bois, accompagnée d’une salade verte bien croquante. Un cidre brut ou un blanc sec laissent le camembert mener la danse. Les restes se réchauffent 8 à 10 minutes à 160 °C pour retrouver un feuilletage croustillant.