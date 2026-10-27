Apéro d’automne : ces mini citrouilles de pâte à pizza font oublier les chips, à condition d’éviter cette erreur au four

À chaque apéro d’automne, ces mini citrouilles de pâte à pizza garnies tomate, salami et mozza font disparaître le bol de chips. Geste de ficelage, garniture et cuisson cachent pourtant deux astuces simples que tout le monde peut reproduire.

Quand le four s’ouvre, la maison sent la pâte à pizza, la tomate mijotée et le fromage fondu. Sur la plaque, de petites boules dorées striées comme de vraies citrouilles annoncent un apéro d’automne bien plus gourmand que le bol de chips habituel.

Ces mini citrouilles de pâte à pizza, farcies tomate, salami et mozza, disparaissent une à une ; on les fait à chaque apéro d’automne et plus personne ne songe aux chips. Reste à maîtriser deux secrets : une garniture enfermée et une forme de citrouille qui tient au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte à pizza prête à dérouler (environ 250 g)

(environ 250 g) ✅ 120 ml de sauce tomate spéciale pizza + 8 à 10 tranches de salami

✅ 100 g de mozzarella râpée + 1 œuf battu (avec 1 c. à café de lait)

✅ Ficelle de cuisine, 8 morceaux de bretzel, basilic frais, paprika ou curcuma

Pourquoi ces mini citrouilles de pâte à pizza font oublier les chips

Avec une pâte à pizza prête à dérouler, une sauce tomate spéciale pizza, quelques tranches de salami et de la mozzarella râpée, on obtient des boules de pizza farcies qui se transforment en mini citrouilles de pâte à pizza. Leur croûte gonflée, dorée comme une brioche, cache un cœur filant façon part de pizza ; posées au centre, elles suffisent à donner un air de fête à l’apéro d’automne.

Pas à pas : former des mini citrouilles tomate, salami et mozza qui se tiennent

Pour éviter les fuites, la garniture généreuse doit rester compacte. On coupe la pâte en huit carrés, on dépose au centre une cuillère de sauce tomate épaisse, des dés de salami et un peu de mozzarella, puis on rabat les coins vers le milieu. On pince la soudure, on retourne la boule, on la roule entre les paumes et on la ficelle en croix pour marquer six quartiers sans trop serrer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pâte en 8 carrés et garnir centre tomate, salami, mozza. Technique : Rabattre les bords, pincer pour fermer, rouler en boule lisse. Cuisson : Ficeler en croix pour marquer 6 quartiers, dorer à l’œuf. Finition : Cuire 15 à 18 min à 200 °C, retirer ficelle, ajouter bretzel et basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Apéro express ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Sauce tomate épaisse et garniture peu humide protègent la pâte. La soudure dessous crée une mini cocotte qui garde la mozzarella fondante, tandis que four à 200 °C et dorure assurent couleur ambrée et goût légèrement grillé. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner les citrouilles chaudes de beurre ou d’huile à l’ail, ou cacher un mini cube de scamorza fumée au centre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de sauce ou des légumes non précuits détrempe la pâte ; les boules éclatent et la jolie forme de citrouille disparaît.

Comment servir et varier ces mini citrouilles à l’apéro

On les sert tièdes, avec un petit bol de sauce tomate ou une crème au parmesan pour tremper, au cœur de l’apéro d’automne.