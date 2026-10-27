Je les fais le dimanche : ces cookies fourrés au marshmallow ont fait oublier le gâteau, mais gare à ce geste au four

Chaque dimanche, à la maison, ces cookies aux pépites de chocolat fourrés d’un marshmallow volent la vedette au gâteau du goûter familial. Une cuisson courte et un cœur secrètement préparé assurent bords dorés et centre coulant à chaque fournée.

On les fait chaque dimanche : des cookies aux pépites de chocolat fourrés d’un marshmallow, plus personne ne réclame de gâteau au goûter

Chaque dimanche, la maison sent le beurre qui fond, la vanille et le chocolat chaud. Sur la plaque, ces cookies aux pépites de chocolat fourrés au marshmallow s’étalent juste ce qu’il faut, avec des bords dorés et un centre encore bombé. La pâte reste bien épaisse, presque fondante, et les pépites de chocolat créent de petites poches encore brillantes.

Au moment du goûter, le rituel est installé : on casse ces cookies géants pour le goûter en deux et le cœur marshmallow coulant, enveloppé de pâte à tartiner, s’étire doucement. On oublie complètement le gâteau traditionnel ; tout le monde veut “le cookie avec le centre qui file”. D’ailleurs, la méthode est beaucoup plus simple qu’on ne l’imagine dès qu’on maîtrise deux gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de beurre doux mou, 100 g de sucre en poudre, 100 g de cassonade, 2 œufs, 1 c. à soupe d’extrait de vanille.

✅ Sec : 250 g de farine T45 ou T55, 3 g de bicarbonate de soude, 3 g de sel fin.

✅ Chocolat : 150 g de pépites de chocolat (noir, lait ou mélange), 180 g de pâte à tartiner au chocolat.

✅ Cœurs et finitions : 12 gros marshmallows, fleur de sel, 50 g de noisettes ou noix de pécan, fruits frais pour servir.

Pourquoi ces cookies fourrés au marshmallow remplacent le gâteau du dimanche

On est ici sur de vrais cookies marshmallow pâte à tartiner, ultra généreux. La cassonade caramélise légèrement, le beurre doux apporte une texture dense et moelleuse, tandis que les pépites de chocolat fondent à cœur. Avec le gros marshmallow caché, chaque biscuit devient un mini dessert individuel, convivial et ludique, bien plus simple à partager qu’un gâteau à couper.

La méthode inratable pour un cœur marshmallow qui ne fuit pas

Tout se joue sur l’anticipation. On enrobe chaque marshmallow d’une couche épaisse de pâte à tartiner, puis on congèle au moins une heure. Ce bloc très froid met plus de temps à fondre ; la pâte à cookies peut alors cuire, gonfler et former une coque protectrice. En parallèle, on mélange farine, sel et bicarbonate juste assez pour obtenir une pâte épaisse, qui gardera un cœur coulant sans s’étaler de trop.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Enrober 12 marshmallows de pâte à tartiner, les poser sur papier cuisson et les congeler 1 h, bien espacés. Technique : Crémer beurre, sucre et cassonade ; ajouter œufs et vanille, puis farine, sel, bicarbonate et pépites sans trop travailler. Cuisson : Former des boules de 60–70 g, enfermer un cœur congelé, déposer sur plaque et cuire à 180 °C pendant 10 à 13 min, bords juste dorés. Finition : Laisser reposer 5 à 10 min sur la plaque, saupoudrer de fleur de sel et servir tiède ou réchauffer 5 à 10 s au micro-ondes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~1 h 40 🔍 Le secret de l’expert Précongeler le duo marshmallow–pâte à tartiner ralentit sa fonte ; la chaleur se concentre d’abord sur la pâte, qui dore grâce aux sucres. En ne trop mélangeant pas après la farine, on limite le gluten et on obtient un cookie épais, moelleux, au centre élastique. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noisettes ou noix de pécan torréfiées dans la pâte, et remplacer quelques cuillerées de pâte à tartiner par du praliné ou du beurre de cacahuète, avec une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre paraisse sec. En refroidissant, le cookie durcit et le marshmallow perd son côté filant ; on sort la plaque dès que les bords dorés forment un anneau autour d’un cœur encore pâle.

Twists, service et conservation de ces cookies géants pour le goûter

Ces cookies cœur marshmallow coulant sont parfaits tièdes, avec un verre de lait, un chocolat chaud peu sucré ou un café serré. On peut les servir avec quelques framboises ou quartiers de poire pour apporter de la fraîcheur. Pourtant, même refroidis, ils restent gourmands : on les garde 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, puis on les réchauffe 5 à 10 s au micro-ondes pour retrouver le centre filant.