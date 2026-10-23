Deux voisins ont ramassé leurs feuilles mortes et tailles de haie ce samedi d'octobre : un seul risque jusqu'à 750 euros d'amende

Par un samedi d’octobre, Paul et Clara s’attaquent aux mêmes feuilles mortes, côte à côte. Pourtant, entre brasero fumant et compost bien pensé, l’un d’eux frôle une grosse amende sans le savoir.

Ce samedi d’octobre, les deux jardins se répondent à coups de râteau. Chez Paul, les sacs de feuilles mortes s’empilent ; chez Clara, les tailles de haie forment un petit mont coloré. Même météo, même corvée, deux façons opposées de s’en débarrasser.

Quand vient l’heure de ranger, Paul vide tout dans son brasero qui crache une fumée blanche, persuadé de gagner du temps. Clara, elle, étale, broie, stocke. Ce soir-là, un seul de ces voisins risque pourtant une lourde amende.

Deux voisins, une même corvée d’octobre… et un seul feu suspect

Vu de la rue, le feu de Paul ne passe pas inaperçu : flammes hautes, odeur âcre, nuage qui dérive vers les fenêtres ouvertes et irrite les gorges. En quelques minutes, un voisin incommodé peut appeler la mairie ou les pompiers pour signaler la fumée.

Clara, elle, a suivi les conseils de Service-public.fr : pour la loi, ses feuilles et branchages sont des déchets verts, au même titre que les tontes. Les brûler à l’air libre ou dans un équipement de jardin, même un brasero ou un incinérateur de jardin, est interdit sur tout le territoire.

Brûler ses déchets verts : ce que la loi interdit vraiment

Nous avons tous déjà regardé notre tas de feuilles en nous disant que nos parents les brûlaient bien, eux. Longtemps, les mairies ont parlé d’une sanction de 450 €, encore affichée sur certains panneaux. Mais la règle s’est durcie ces dernières années. Or ces feux libèrent un cocktail de particules fines et de polluants irritants.

Depuis la loi AGEC et un décret de décembre 2020, le brûlage de biodéchets de jardin relève d’une contravention de 4ᵉ classe, avec une amende maximale de 750 €, explique la réglementation environnementale. Cette interdiction est désormais inscrite à l’article L541-21-1 du code de l’environnement. Selon l’ADEME, 15 % des personnes ayant un jardin déclarent pourtant brûler encore leurs déchets verts, encouragées par des panneaux parlant toujours de 450 €.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles jusqu’à 750 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette astuce évite l’amende, limite les déchets et nourrit gratuitement le sol du jardin en transformant feuilles et tailles de haie en ressource utile. 💡 Le petit plus : un paillage de feuilles réduit les arrosages et protège vos massifs tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Brûler feuilles mortes et tailles de haie dans un brasero ou un feu de jardin, même en petite quantité.

Les bons réflexes pour un samedi de jardinage sans amende

Pour vivre le même samedi que Clara, sans stress ni fumée, il suffit d’organiser ses déchets verts. Les feuilles fines partent au compost avec les épluchures de cuisine, les tailles de haie passent au broyeur pour devenir paillage, le surplus file en déchèterie.

Petit bonus : ces gestes font gagner du temps sur la saison suivante et soignent vraiment le jardin.

Compost bien démarré = terreau gratuit pour le potager.

Paillage épais : moins d’arrosage et de mauvaises herbes.

Aucun feu : pas de conflit de voisinage ni de passage de la police municipale.