Deux voisins ont posé la même terrasse en bois le même week-end : deux étés plus tard, un seul doit soulever l'ensemble de ses lames

Un samedi de printemps, deux voisins montent côte à côte une terrasse en bois avec les mêmes lames de 27 mm. Deux étés plus tard, l’« entraxe » caché de leurs lambourdes va pourtant condamner l’un des deux chantiers.

Deux voisins, deux jardins mitoyens, la même envie de prolonger le salon vers l’extérieur. Un samedi de printemps, ils posent côte à côte une belle terrasse en bois : mêmes lames de 27 mm, même essence, même surface. À l’œil nu, leurs chantiers sont jumeaux.

Deux étés plus tard, l’une des terrasses est toujours parfaitement plane. L’autre s’est creusée, les lames se sont tuilées et fendues, au point de devoir tout démonter. Entre les deux, un seul détail a changé : l’entraxe des lambourdes, ces pièces cachées qui soutiennent les lames. Comment quelques centimètres d’écart ont-ils pu décider de la durée de vie de la terrasse ?

Deux terrasses jumelles, mais une structure différente

Chez le voisin prudent, les lambourdes ont été posées tous les 45 cm. Chez l’autre, elles s’espacent de 65 cm, histoire d’économiser du bois et du temps de vissage. Sur 12 m², cela représente environ 8 mètres linéaires de lambourdes en moins, soit une poignée de planches… mais une structure beaucoup plus souple.

Entre deux appuis, chaque lame se comporte comme une petite poutre. La flèche augmente avec le cube de la portée : passer de 45 à 65 cm multiplie la déformation par trois pour une même charge. Or le DTU 51.4 dimensionne une terrasse résidentielle pour 3,5 kN/m², soit environ cinq adultes de 75 kg serrés sur un seul mètre carré. Avec un entraxe trop large, chaque pas devient un test de résistance.

Ce qui se passe vraiment sous vos pieds

Nous avons tous déjà senti une lame qui « pompe » sous le pied. Sur une terrasse sous-dimensionnée, ce mouvement répété se cumule aux variations météo. La pluie gonfle la face supérieure, le soleil la rétracte, tandis que la sous-face, plus ventilée, réagit moins vite : la lame se creuse en gouttière, c’est le tuilage. L’eau stagne, accélère le cycle, les fentes apparaissent à mi-portée là où la flexion est maximale, puis le bois se détend autour des vis inox ; les têtes remontent, la terrasse claque. Le premier été, tout semble pourtant impeccable et personne ne va vérifier les entraxes cachés sous le platelage. Le guide Terrasse Nature résume ces entraxes trop larges par un laconique « ça tient ». Jusqu’au jour où il faut tout déposer, trier les lames valables et remplacer les fendues, qui ne se referment jamais.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au pied +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En restant autour de 45 à 50 cm d’entraxe pour des lames de 27 mm, on réduit fortement la flèche, on limite le tuilage et on évite que le bois fatigue autour des vis. 💡 Le petit plus : resserrer encore l’entraxe d’environ 20 % sous la table de jardin, la plancha et les jardinières remplies d’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : caler les lambourdes « à l’œil » à 60 ou 65 cm pour gagner quelques planches sans vérifier la fiche des lames ni les tableaux du DTU 51.4.

Choisir le bon entraxe avant la première vis

Une règle simple aide à viser juste : l’entraxe maximal ne doit pas dépasser environ 20 fois l’épaisseur de la lame. Pour 27 mm, cela donne autour de 54 cm ; pour 21 mm, 42 cm. Les tableaux du DTU 51.4 confirment ces ordres de grandeur, et plusieurs guides jugent déjà 61 cm trop généreux pour un pin C24, conseillant de rester sous 50 cm. Beaucoup de fabricants, comme Union Matériaux, recommandent d’ailleurs 38 à 50 cm.

Avant de visser, un mini-rituel change tout :

lire la fiche des lames (épaisseur, largeur, essence) et relever l’entraxe maximal autorisé ;

choisir une valeur inférieure de 10 à 20 % pour les terrasses familiales très sollicitées ;

poser des lambourdes de classe 4, d’au moins 1,5 fois l’épaisseur des lames, et espacer les plots de moins de 70 cm ;

tracer les axes au cordeau et contrôler l’entraxe de centre à centre sur chaque rang ;

se rappeler qu’on ne glissera jamais une lambourde en plus sous une terrasse finie : corriger maintenant évite de tout dévisser dans deux ans.