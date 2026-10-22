Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : semer des soucis au potager en octobre change tout contre les pucerons dès mars

Au moment où le potager se vide en octobre, le souci officinal peut encore nourrir pollinisateurs et insectes auxiliaires. Semé au bon endroit, il prépare une floraison éclatante dès le printemps.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Calendula officinalis 🌸 Nom courant Souci officinal, souci des jardins 📏 Dimensions 40 à 60 cm x 30 à 40 cm ☀️ Exposition Soleil à légère mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -5 °C (gelées ponctuelles) 🍂 Feuillage Feuillage caduc, vert clair

Quand les derniers légumes d’été quittent le potager, beaucoup de carrés se retrouvent nus, battus par la pluie et le froid. On arrache les plants de tomates, on range les tuteurs… et on laisse la terre à découvert, alors qu’elle pourrait encore nourrir des alliés précieux. Et si une simple rangée de fleurs évitait ce grand vide d’automne ?

Au lieu de cela, une fleur orange, facile à vivre et bon marché, se sème directement en terre en octobre et se comporte comme un véritable gilet de sauvetage pour vos cultures. Elle nourrit les pollinisateurs quand tout le reste a fané, attire syrphes, coccinelles et chrysopes qui croquent les pucerons, et prépare déjà un ruban de couleurs pour le printemps. Comment installer cette alliée discrète au bon endroit, au bon moment, pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même ?

Le souci officinal, petite fleur orange mais grande alliée du potager

Cette fleur, c’est le souci officinal (Calendula officinalis), aussi appelé souci des jardins. Annuelle facile, il forme de petites touffes de 40 à 60 cm couvertes de fleurs jaunes ou orange. Sa floraison s’étire du printemps jusqu’aux premières gelées. Il a supporté des gelées ponctuelles proches de -5 °C dans de nombreux jardins, surtout en sol bien drainé et dans un coin abrité.

Au potager, ses capitules ne se contentent pas d’égayer les planches. Ils servent de phare aux abeilles, bourdons et papillons, puis aux véritables garde-du-corps des légumes : syrphes, coccinelles et chrysopes. Leurs larves ont dévoré chaque jour des dizaines de pucerons sur les choux, salades ou fèves. Certains guides évoquent aussi un effet gênant sur des nématodes des racines, à considérer comme un bonus plutôt qu’un traitement garanti.

Octobre : le bon moment pour le semer, selon votre climat

Nous avons tous déjà hésité devant les sachets de graines en automne, en se demandant si ce n’était pas trop tard. Pour le souci officinal, octobre reste au contraire idéal dans les régions aux hivers doux ou dans un microclimat abrité. Semé maintenant, il lève vite, forme une rosette de feuilles qui a passé l’hiver, puis il a commencé à fleurir dès la fin février ou en mars, bien avant un semis de printemps.

Sud et littoral abrité : semis en pleine terre tout octobre, au soleil.

: semis en pleine terre tout octobre, au soleil. Ouest et centre : début octobre uniquement, près d’un mur ou d’une haie.

: début octobre uniquement, près d’un mur ou d’une haie. Nord, Est, montagne : réserver le plein air aux coins très protégés, sinon attendre mars.

Bien le placer entre vos légumes pour attirer les insectes utiles

Installez le souci en bordure de planches et entre les rangs de tomates, haricots ou salades, avec 25 à 30 cm entre chaque plant pour pouvoir circuler. Choisissez un emplacement en plein soleil, assez abrité du vent. Quand les jeunes plants ont bien levé, étalez un paillage léger : il garde le sol frais, limite le gel du collet et prolonge la floraison jusqu’aux premières gelées.

En passant le long de ces bordures fleuries, on repère vite les premiers pucerons. Quelques jours plus tard, syrphes, coccinelles et chrysopes arrivent ; leurs larves ont nettoyé les colonies sans pesticides et le potager aborde le printemps avec des légumes naturellement mieux protégés.