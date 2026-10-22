Jardin éphémère à Nancy : la méthode des jardiniers de la place Stanislas pour faire fleurir 13 000 plantes en octobre sans eau potable

À l’automne 2026, le jardin éphémère Nancy s’installe à nouveau sur la place Stanislas malgré l’alerte sécheresse. Comment ce décor XXL promet-il encore des fleurs sans puiser l’eau potable ?

Les massifs grillés de l’été ont laissé des traces : beaucoup de jardiniers amateurs ont vu leurs pots jaunir faute d’arrosage. Et pendant ce temps, la place Stanislas se prépare à se couvrir de fleurs avec le jardin éphémère Nancy, comme chaque automne.

Maintenue malgré l’alerte sécheresse, la 23e édition devait ouvrir le 2 octobre 2026 avant d’être décalée au 3 octobre, en plein cœur des manifestations lycéennes. Un mois durant, jusqu’au 1er novembre, ce décor végétal gratuit va transformer la célèbre place nancéienne en tableau vivant. Reste une question qui intrigue tout le monde : comment ce jardin peut-il encore fleurir en octobre, sans gaspiller la moindre goutte d’eau potable ?

Un rituel d’automne au cœur de la place Stanislas

Sur environ 3 200 m², le jardin éphémère déroule 14 scènes et près de 13 000 végétaux, entre graminées souples, arbustes fruitiers et dahlias flamboyants. Le thème 2026, « Gallé ou l’éclat de vert », rend hommage à Émile Gallé, maître verrier et figure de l’Art nouveau, en jouant sur les reflets du verre, les nervures des feuilles et les cônes de résineux qui l’ont tant inspiré.

Au milieu des massifs, la porte de ses ateliers est recréée avec sa devise « Ma racine est au fond des bois ». Jeux et médiation ponctuent la visite, avec « quatre enquêtes à jouer en famille ou entre amis vous permettront d’explorer la vie de Gallé et de percer les secrets de ses plus belles créations », promet l’Office de tourisme cité par Le Parisien. Des visites théâtralisées « mêlant histoire, botanique et Art nouveau » permettent même de se « transporter en 1909, à l’époque de l’Exposition internationale de l’Est de la France ».

En 2026, le jardin éphémère défie la sécheresse

La métropole est restée sous restrictions, et beaucoup de Nancéiens ont vu leurs bacs dépérir. « Les visiteurs pourraient avoir du mal à comprendre qu’un événement comme le Jardin éphémère puisse avoir lieu alors qu’eux, chez eux, ils sont contraints de regarder dépérir leurs plantes », reconnaît Géraldine Krin, citée par Le Parisien. L’arrosage du site représente environ 4 m³ par jour… mais avec une eau 100 % de récupération.

La Ville s’appuie sur une grande cuve municipale remplie par les pluies, sur des réserves traitées issues de la Méchelle fournies par Tomblaine, et sur les cuves d’un partenaire local. Résultat : aucune eau potable n’est utilisée, l’arrosage est concentré la nuit et les pelouses ont été réduites au profit de plantes sobres en eau. Un véritable laboratoire à ciel ouvert pour apprendre à jardiner avec la sécheresse plutôt que contre elle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau potable jusqu’à 100 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Comme à Nancy, on stocke l’eau de pluie dans une cuve, on choisit des plantes peu gourmandes et on arrose le soir, au pied, sous un bon paillage. Chaque goutte va aux racines, presque aucune ne s’évapore. 💡 Le petit plus : brancher la descente de gouttière directement sur la cuve et installer un indicateur de niveau pour suivre ses réserves avant chaque épisode de chaleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la cuve à ciel ouvert ou arroser en plein après-midi, quand le soleil fait s’évaporer une grande partie de l’eau.

Visiter le jardin en octobre… et s’en inspirer chez soi

Après un report d’inauguration, « La Ville de Nancy mesure l’incidence de cette décision tant pour les habitants que pour les agents mobilisés depuis de nombreux mois sur le Jardin éphémère, mais se doit de garantir une ouverture dans les meilleures conditions », rappelait L’Est Républicain. Le site est maintenant ouvert tous les jours de 8 h à 22 h jusqu’au 1er novembre. Pour profiter au mieux des couleurs, les matinées calmes ou la lumière dorée de fin de journée sont idéales, avec un passage conseillé par le balcon de l’Hôtel de Ville pour la vue d’ensemble.

En flânant, on repère facilement les idées à piquer pour un petit jardin sec : graminées légères, arbustes compacts, associations très graphiques. Pour transformer son propre extérieur, trois réflexes suffisent souvent :

installer une cuve de récupération d’eau de pluie, même sur un petit balcon ;

remplacer une partie de la pelouse par des massifs paillés de vivaces rustiques ;

arroser rarement mais en profondeur, de préférence après 20 h, comme au jardin éphémère Nancy.