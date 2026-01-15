Marre des feuilles collées au sol ? ce souffleur dorsal Kärcher en promo à 34 % fait ce que votre balai ne pourra jamais

Terrasse détrempée, feuilles collées par la pluie, allée gravillonnée où les saletés s’empilent semaine après semaine… En plein hiver, beaucoup finissent par abandonner le balai, laissant les extérieurs dans un état qui tranche avec la maison rangée. L’effort à fournir semble énorme pour un résultat souvent décevant.

C’est exactement ce casse-tête que veut résoudre le souffleur dorsal Kärcher LBB 1060/36 Bp, un modèle sans fil pensé pour les pros mais désormais proposé en grande surface. En ce moment, il s’affiche à 899 € chez E.Leclerc, au lieu de 1 365,19 €, soit 34 % de remise et 466 € d’économie… avec une promesse : ne rien laisser passer, des feuilles mortes aux gravillons.

Souffleur dorsal Kärcher LBB 1060/36 Bp : la machine qui déloge tout

Ce souffleur a été conçu pour les grandes allées, parkings et cours pavées où s’accumulent feuilles mortes, saletés incrustées et petits cailloux déplacés par le vent. Son débit d’air atteint 1 060 m³/h, avec une vitesse pouvant monter à 65 m/s et une force de soufflage de 19 N : de quoi décoller ce qu’un balai ou un râteau laisse en place, y compris les résidus coincés entre les dalles.

Une buse équipée d’un racloir métallique aide à décrocher les feuilles mouillées et les saletés collées au sol. La puissance se règle en continu, avec un bouton Turbo réservé aux zones vraiment encrassées, ce qui permet de déplacer les gravillons sans les projeter partout. Il s’agit du modèle le plus performant de la gamme dorsale sans fil de Kärcher, avec un comportement de vraie machine professionnelle.

Confort sur le dos, faible bruit et batterie 36 V pour travailler longtemps

Porté comme un sac à dos, le souffleur répartit ses 8,8 kg sur le dos plutôt que dans les bras. La soufflerie montée sur ressorts limite nettement les vibrations, ce qui change tout lorsqu’il faut traiter de longues allées ou un grand parking pendant plusieurs heures : les bras restent disponibles pour guider la buse, au lieu de lutter contre la machine.

Son moteur brushless silencieux rend l’appareil adapté aux quartiers résidentiels calmes, aux écoles ou aux hôpitaux, là où un thermique serait mal accueilli. Alimenté par une batterie 36 V interchangeable compatible avec la plateforme Kärcher, il fonctionne sans essence ni gaz d’échappement et fait baisser les coûts d’exploitation jusqu’à 90 % par rapport à un souffleur à essence classique, tout en réduisant l’entretien.

Promo E.Leclerc, profils concernés et rappel d’un bon usage

Proposé à 899 € au lieu de 1 365,19 € jusqu’au 3 février, dans la limite des stocks, ce souffleur habituellement réservé aux professionnels devient une option réaliste pour les grandes propriétés, copropriétés ou artisans des espaces verts qui gèrent de gros volumes de feuilles et de gravillons. Pour un petit jardin, un modèle plus compact ou un appareil 3-en-1 suffira souvent.

Dernier point, ce type d'appareil reste un outil puissant à utiliser dans un cadre adapté, pour remettre au propre terrasses et allées sans remettre en suspension des particules indésirables.