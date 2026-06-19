Melons qui pourrissent au potager : cette astuce de grand-mère avec un vieux vêtement va bouleverser vos récoltes

Entre pluies d’orage et limaces, mes melons finissaient mous et tachés au fond du potager. Jusqu’au jour où ma grand-mère a sorti une vieille paire de collants…

Les melons dorés sur la paille, c’est la carte postale que l’on imagine… jusqu’au jour où l’on retourne le fruit et que l’on découvre une grande tache molle, grise ou brunâtre. Entre l’herbe humide, les pluies d’orage et les limaces, les plus belles boules sucrées finissaient souvent à la poubelle plutôt qu’à table.

C’est là qu’intervient cette phrase de grand-mère qui fait sourire avant de convaincre : « Mets-les dans de vieux collants, tu verras, tu ne reconnaîtras plus tes récoltes ». Une astuce toute simple, zéro dépense, qui a déjà changé la saison de nombreux potagers familiaux.

Avant les collants : des melons posés au sol, fragiles et grignotés

Les **melons** et autres **cucurbitacées rampantes** s’étalent naturellement au sol, et leurs fruits lourds reposent sur une terre rarement bien sèche. Cette humidité permanente déclenche très vite des maladies cryptogamiques, une sorte de moisissure qui fait pourrir la base du fruit. Au moindre arrosage du soir, la peau reste collée à la terre détrempée pendant des heures.

Autre invité indésirable, les **limaces et escargots** profitent de cette situation idéale pour se régaler la nuit. Au petit matin, on retrouve des écorchures, des traces de dents, voire la moitié du melon disparue. Beaucoup de jardiniers ont alors cru que ces fruits délicats étaient “trop compliqués” à réussir en pleine terre.

Le jour où les vieux collants sont devenus des hamacs à melons

Dans de nombreux jardins, des treillis, grillages et tuteurs rigides ont déjà été installés pour tenter la culture verticale. Restait à résoudre un détail de taille : comment soutenir ces melons gorgés de jus sans casser la tige ni blesser la peau. C’est là que des **vieux collants en nylon** ont quitté le tiroir à lingerie pour rejoindre le carré potager.

Dès qu’un fruit atteint environ 10 à 15 cm de diamètre, on le glisse délicatement dans une jambe de collant, puis on noue le tissu au treillis ou au tuteur. La maille fine laisse passer l’air et la chaleur, sèche vite après une averse et forme comme un berceau extensible qui suit la croissance sans jamais cisailler le fruit. Résultat : des melons bien ronds, parfaitement au sec et hors de portée des ravageurs terrestres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte saine jusqu’à 2× 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le collant en nylon suspend le melon au-dessus du sol humide, coupe le contact avec la terre, laisse circuler l’air et la chaleur, tout en formant une barrière quasi infranchissable pour les limaces et escargots. Sa maille extensible accompagne le grossissement du fruit sans blesser sa peau. 💡 Le petit plus : choisir des collants plus épais pour les gros melons de type Charentais, et les laver avant usage pour éliminer toute trace de cosmétique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tendre le collant comme une corde sur un treillis fragile ; il risque de casser ou d’arracher la tige sous le poids du fruit.

Faire durer l’astuce et l’étendre aux autres légumes du potager

Nous avons tous déjà tenté une “combine” une saison puis oublié de la refaire. Ici, quelques gestes simples suffisent à pérenniser la méthode. Vérifier de temps en temps que le collant n’est pas trop tendu, ajuster le nœud, remplacer un bas affaibli… et les **melons** restent bien portants jusqu’à maturité, faciles à cueillir à hauteur de main.

Petit bonus : cette technique de culture verticale fonctionne aussi pour d’autres fruits moyens suspendus sur un treillis solide, comme les petits potirons, concombres ou mini-pastèques. En recyclant ses collants filés plutôt que de les jeter, le potager gagne en esthétisme, en récoltes et en démarche éco-responsable, sans le moindre accessoire acheté en jardinerie.