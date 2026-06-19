Barbecue : cette brochette sucrée-salée fait oublier merguez et chipolatas, à condition d’éviter ce geste fatal

Sur la grille, ces brochettes poulet ananas au miel remplacent les saucisses sans prise de tête et font l’unanimité dès la première bouchée. Quelle astuce les garde dorées et moelleuses même au barbecue ?

Sur la grille, la braise crépite, ça sent la fumée et la graisse de saucisse. On connaît le scénario ; merguez, chipolatas, et c’est tout. Pourtant, une autre odeur peut flotter ; celle d’un poulet doré qui brille au bout de la brochette.

Ces brochettes poulet ananas au miel remplacent les saucisses sans compliquer la vie. Le poulet reste moelleux, l’ananas se fait presque confit, la surface se caramélise sans brûler. Première bouchée ; tout le monde lâche les chipos. Comment les réussir à chaque fois ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de hauts de cuisse de poulet désossés, coupés en cubes d’environ 3 cm

✅ 300 g d’ananas frais en cubes de 3 cm et 1 poivron rouge en carrés

✅ Marinade : miel, citrons verts, huile d’olive, sauce soja

✅ Assaisonnement : ail, gingembre, sel, poivre + 8 à 10 piques à brochettes

Des brochettes qui changent tout

On garde la fumée et les marques de grille, mais on change le casting. À la place des saucisses, ces brochettes alignent poulet mariné et ananas rôti. En bouche, le contraste croustillant–fondant fait oublier merguez et chipolatas.

Le duo miel–citron vert apporte brillance et fraîcheur, pendant que l’ananas grille doucement et reste juteux. Résultat ; une assiette colorée qui met tout le monde d’accord autour du barbecue.

Marinade et cuisson : anti-poulet sec

On mélange miel, jus et zeste de citron vert, huile d’olive, sauce soja, ail, gingembre, sel et poivre. Les cubes de poulet sont enrobés puis mis au frais 30 minutes, jusqu’à 2 heures maximum ; au-delà, l’acidité commence à attaquer la chair.

Sur le barbecue, on vise un feu moyen-vif. Les brochettes cuisent 10 à 14 minutes sur une grille légèrement huilée, en les tournant souvent. Un reste de marinade porté à frémissement sert à badigeonner ; la surface dore sans brûler, l’intérieur reste juteux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger tous les ingrédients de la marinade, ajouter le poulet en cubes, bien enrober. Technique : Filmer, laisser mariner 30 min à 2 h au frais, couper l’ananas et le poivron. Cuisson : Enfiler sur les piques en alternant poulet, ananas et poivron, sans trop serrer les morceaux. Finition : Cuire 10 à 14 min sur barbecue ou plancha, en tournant et en badigeonnant de marinade bouillie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert Le miel apporte les sucres qui dorent vite, le citron vert une acidité qui assouplit la surface. La sauce soja concentre sel et arômes ; ensemble, ils colorent vite le poulet, à condition de limiter le repos. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter une pointe de piment dans la marinade, puis finir avec zeste de citron vert et coriandre fraîche au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de faire mariner toute la nuit ou de poser les brochettes sur un feu trop fort avec marinade sucrée non bouillie ; chair molle et extérieur noirci seraient assurés.

Variantes et organisation

Servir avec riz parfumé ou salade croquante ; les restes se gardent deux jours au frais.