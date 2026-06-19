Apéro : mes invités ne touchent plus aux chips depuis que je sers ces triangles croustillants au cœur fondant

Vos invités délaissent le bol de chips pour des samoussas au thon brûlants, croustillants dehors et fondants dedans. En quelques gestes précis, vous obtenez ce contraste irrésistible qui tient jusqu’au dernier service.

Sur la table basse, le bol de chips attend… et reste presque intact. À côté, une assiette de triangles dorés embaume citron et thon chaud. La feuille de brick craque net, puis laisse place à une farce moelleuse, bien relevée, qui tapisse le palais sans lourdeur.

En quelques minutes, on a troqué les biscuits ternes pour des samoussas au thon qui font tourner toutes les têtes. Croustillants dehors, fondants dedans, ils se mangent brûlants pendant que les verres se remplissent. Reste à maîtriser deux points clés : une farce qui ne détrempe pas la brick et une cuisson qui garde ce croustillant jusqu’à la dernière tournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick (pour environ 16 samoussas)

✅ 280 g de thon au naturel égoutté + 160 g de fromage frais nature

✅ 1 petite échalote, 2 c. à s. d’herbes fraîches, jus et zeste de citron

✅ 30 g de beurre fondu ou 3 c. à s. d’huile d’olive + épices, sel, poivre, jaune d’œuf

Pourquoi ces samoussas au thon font oublier les chips et les feuilletés de supermarché

Les chips croustillent quelques secondes, puis saturent le palais. Avec ces samoussas au thon, on a une coque fine et légère, bien plus élégante qu’une pâte feuilletée lourde. Le mélange thon–fromage frais apporte une saveur marine familière, doucement citronnée, qui donne envie d’une autre bouchée sans écœurement. Sur la table, ce sont toujours les triangles qui disparaissent en premier.

Pliage et cuisson des samoussas au thon : la méthode anti-fuites

Pour obtenir ce contraste croquant-moelleux, tout se joue avant même la cuisson. Une farce froide, compacte mais crémeuse, un pliage serré sans bulles d’air et un léger badigeonnage de matière grasse donnent des triangles dorés qui ne s’ouvrent pas et restent nets en bouche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter soigneusement le thon, le mélanger au fromage frais, aromates, citron, moutarde et épices, puis refroidir la farce 20 minutes au réfrigérateur. Technique : Couper chaque feuille de brick en deux, plier en longue bande, déposer une cuillère à soupe de farce à l’extrémité. Cuisson : Plier en triangles successifs en serrant bien, poser sur une plaque ou dans l’air fryer, badigeonner de beurre ou d’huile. Finition : Cuire à 200 °C au four 12 à 15 minutes (ou 8 à 10 minutes à l’air fryer), jusqu’à dorure bien croustillante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Farce bien froide et peu humide, bricks badigeonnées de matière grasse et cuisson sur grille ou en air fryer limitent la vapeur, d’où une enveloppe ultra croustillante et un cœur vraiment moelleux. ✨ Le twist gourmand : Câpres hachées, zeste de citron dans la farce puis pincée de fleur de sel à la sortie du four : effet apéro chic assuré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir trop les bricks ou utiliser une farce tiède et aqueuse ; les samoussas éclatent et ramollissent aussitôt.

Sauces, boissons et variantes : comment servir ces samoussas au thon à l’apéro

Servis brûlants avec sauce yaourt citronné, crudités et rosé frais, on ajoute câpres, maïs ou piment.