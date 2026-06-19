Voici la tarte abricots-frangipane qui embaume la maison et ne rate jamais : ce geste change tout

Abricots du marché, frangipane dorée et pâte brisée croustillante : cette tarte aux abricots à la frangipane d’été promet un vrai effet pâtisserie à la maison. Mais un seul mauvais choix suffit à la transformer en tarte détrempée.

L’air de juin a quelque chose de différent quand un moule à tarte attend sur le plan de travail. La pâte brisée croustillante repose au frais, le beurre s’assouplit lentement, et les abricots bien parfumés patientent, encore légèrement chauds du marché. On imagine déjà leurs quartiers rôtis, nichés dans une frangipane dorée, pendant que le parfum d’amande et de fruit chaud se glisse dans chaque pièce de la maison.

Cette tarte d’été aux abricots joue le contraste qui fait revenir tout le monde à table : fondant du fruit, moelleux de la crème, croquant de la pâte. On vise une tarte abricots effet pâtissier, mais sans stress, avec une tarte aux abricots à la frangipane généreuse qui reste nette à la découpe. Reste à maîtriser ce fameux doré-fondant qui embaume la maison bien avant l’ouverture du four…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée croustillante (environ 230 g) pour un moule de 26 cm

✅ 700 g d’abricots mûrs mais fermes, coupés en oreillons d’abricots

✅ Frangipane : 100 g de beurre doux mou, 100 g de sucre, 120 g de poudre d’amandes, 2 œufs, 10 g de farine, 1 pincée de sel, 1 c. à café de vanille

✅ Finition effet pâtissier : 1 à 2 c. à soupe de sucre roux, 10 à 20 g d’amandes effilées, 2 c. à soupe de confiture d’abricot pour le nappage

Le secret du doré-fondant : une frangipane qui boit le jus des abricots

Pour cette tarte abricots frangipane, tout commence par le choix des fruits. On vise des abricots bien parfumés, mûrs mais fermes, qui gardent leur tenue une fois coupés en oreillons d’abricots. Trop verts, ils restent acidulés et un peu secs ; trop mûrs, ils rendent trop de jus et détrempent la garniture. En cuisson, ils doivent doucement confire, les bords se caramélisent et on obtient de vrais abricots rôtis au four, moelleux mais encore dessinés.

Pour encaisser ce jus, on mise sur une frangipane d’amande volontairement épaisse : beurre, sucre, œufs, farine et surtout poudre d’amandes jouent le rôle d’éponge. Sous la chaleur statique à 180 °C, la crème gonfle légèrement, emprisonne le jus et protège la pâte brisée croustillante. La garniture doré-fondant reste moelleuse, la base cuit sans se détremper, et le dessus prend cette belle couleur dorée qui rappelle la vitrine d’un salon de thé.

Pas à pas : la tarte aux abricots qui réussit à tous

La méthode reste très accessible : on fonce la pâte dans un moule de 26 cm, on prépare la frangipane en quelques minutes, puis on aligne les oreillons d’abricots côté bombé vers le haut. La tarte cuit 35 à 45 minutes, jusqu’à ce que la crème soit prise et colorée. Un test de cuisson à la pointe de couteau au centre doit ressortir presque sec ; c’est le signe que le cœur est cuit, sans sécher la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chaleur statique. Foncer un moule de 26 cm avec la pâte brisée, piquer le fond à la fourchette et placer au frais. Laver les abricots, les couper en deux et retirer les noyaux. Technique : Travailler le beurre doux mou avec le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter la vanille et le sel, puis incorporer les œufs un à un avant de mélanger poudre d’amandes et farine pour une crème lisse et assez épaisse. Cuisson : Étaler la frangipane sur le fond de tarte bien froid. Disposer les oreillons d’abricots serrés, côté bombé vers le haut, saupoudrer de sucre roux et d’amandes effilées, puis enfourner 35 à 45 minutes à 180 °C, jusqu’à belle couleur dorée. Finition : Laisser reposer la tarte 15 minutes hors du four. Brosser délicatement un nappage à la confiture d’abricot tiédie pour la brillance, puis servir tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En crémant beurre et sucre, on incorpore de l’air, ce qui donne une frangipane légère et régulière à la cuisson. La combinaison poudre d’amandes et farine absorbe le jus des fruits, tout en gardant une texture fondante. Les abricots placés bombé vers le haut limitent le jus au contact direct de la pâte, qui saisit vite grâce à la chaleur statique à 180 °C. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère à soupe de pistaches très finement mixées dans la poudre d’amandes et quelques gouttes de fleur d’oranger. Avec un léger nappage à la confiture d’abricot chaude, la tarte prend un air de boutique du Sud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des abricots trop mûrs et enfourner dans un four tiède ; la frangipane se noie, la pâte reste molle et ne devient jamais vraiment croustillante.

Finitions, service et variantes pour prolonger l’été

Cette tarte d’été aux abricots donne le meilleur d’elle-même légèrement tiède, quand la crème d’amande reste souple et que le fruit garde son jus. On peut ajouter une cuillère de crème fraîche épaisse ou une boule de glace vanille pour le contraste chaud-froid, tandis que les amandes effilées caramélisées offrent une note croquante qui rappelle les desserts de vacances.

Pour un rendu très pâtissier, un fin nappage à la confiture d’abricot chauffée et détendue avec un peu d’eau apporte une brillance de vitrine. La tarte se garde 2 jours au réfrigérateur et se réchauffe 8 à 10 minutes à 150 °C pour retrouver une pâte vive et une garniture moelleuse. On peut varier avec une pointe de rhum ambré, un zeste de citron ou quelques framboises mêlées aux abricots, tout en gardant ce duo amande et fruits rôtis qui embaume la maison.