Ne laissez plus vos poules s’ennuyer : ce bricolage malin prolonge leurs repas et calme toute la basse-cour

En fin d’hiver, vos poules vident la mangeoire en quelques minutes puis tournent en rond, nerveuses. Et si un simple jouet à picorer maison transformait ce moment en véritable chasse au trésor ?

Le matin, il suffit parfois de tourner le dos quelques minutes pour retrouver une mangeoire déjà vide et des poules qui fouillent partout, l’air déçu. Quand la ration quotidienne disparaît en un éclair, la journée peut sembler interminable à ces gourmandes, surtout dans un petit enclos.

À l’approche du printemps, les journées rallongent, les poules sont plus actives, mais le sol n’offre pas encore beaucoup d’insectes ni d’herbe tendre. Résultat, elles avalent tout dès l’aube puis s’ennuient, ce qui favorise picage de plumes, disputes et cris. Un simple système ludique peut pourtant transformer ce repas expéditif en activité de longue durée pour toute la basse-cour.

Pourquoi un jouet à picorer change la journée de vos poules

Dans la nature, une poule passe ses journées à gratter, fouiller, picorer au fil de ses pas. Dans un poulailler familial, surtout quand l’espace manque et que le sol reste pauvre en insectes, ce besoin demeure mais les occasions se font rares. La gamelle remplie d’un coup remplit l’estomac, pas l’esprit.

L’ennui se lit vite : plumes arrachées, coups de bec entre voisines, œufs picorés, poules apathiques qui restent près du pondoir. Pour casser ce cercle, l’idée n’est pas de donner plus à manger, mais de proposer la même quantité sous une forme plus active. C’est là qu’un jouet à picorer pour poules prend tout son sens, en transformant chaque grain en petite récompense à aller chercher.

Une bouteille en plastique transformée en jouet à picorer pour poules

Les modèles vendus en animalerie fonctionnent tous sur le même principe : une réserve de graines percée de multiples petits trous, qui libèrent quelques grains à chaque coup de bec ou léger balancement. La distribution se fait lentement, au compte-gouttes, ce qui oblige les poules à bouger, observer, insister pour récupérer leur nourriture. On peut obtenir le même effet avec une simple bouteille en plastique récupérée dans la cuisine.

On choisit une bouteille en PET rigide, bien lavée et munie de son bouchon, puis on perce exactement six trous de 8 millimètres sur la partie basse, tout autour. Après avoir adouci les bords, on la remplit avec la ration habituelle et on revisse. Accrochée par une cordelette d’environ un mètre et suspendue à 20 centimètres du sol, elle roule et oscille au moindre coup de bec : quelques grains tombent, les poules comprennent très vite le principe et reviennent y jouer tout au long de la journée.

Installer ce système ludique et profiter de ses effets

Le matériel tient en peu de choses : une bouteille propre, une perceuse avec la bonne mèche, une corde solide et un mélange de grains (blé, maïs concassé, avoine). Les trous sont percés sur une bande d’environ deux doigts au-dessus du fond, puis on vérifie qu’aucune bavure ne blesse. Une fois remplie, la bouteille est fixée dans un coin sec de l’enclos, à distance des flaques, assez basse pour les poules mais assez libre pour balancer.

Très vite, le repas ne se fait plus en cinq minutes mais s’étale sur la matinée, voire la journée. Les poules restent actives, moins nerveuses, la nourriture tombe en petites quantités, reste plus propre et le recyclage de la bouteille allège aussi la poubelle.