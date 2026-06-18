Ne laissez plus votre potager vide après l'été : ces 7 légumes à semer dès maintenant pour l'automne

Fin d’été, en France, de nombreux jardiniers voient leur potager se vider d’un coup. Quels légumes semer maintenant pour récolter encore jusqu’en automne ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Valerianella locusta 🌸 Nom courant Mâche, doucette 📏 Dimensions 5 à 10 cm de hauteur x 10 à 20 cm de largeur ☀️ Exposition Mi-ombre à soleil doux ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Caduc, en petites rosettes serrées

Fin août, les tomates tirent la langue, les courgettes épuisées jaunissent… et les planches se vident d’un coup. Nous avons tous déjà regardé un potager presque nu en pensant que la saison était terminée alors que l’envie de salades croquantes et de petits radis tout frais est toujours là.

Bonne nouvelle : le jardin n’a aucune envie d’hiberner si tôt. Grâce à quelques légumes à semer après l’été pour récolter en automne, il devient possible de garder des paniers bien remplis jusqu’aux premières gelées, même après une canicule. Reste à connaître les bons alliés et les bons gestes pour qu’ils lèvent vite et sans stress.

Fin d’été : un climat parfait pour relancer le potager

À la fin de l’été, le sol reste chaud, les nuits commencent à se rafraîchir et l’air devient plus humide : un trio rêvé pour les semis de fin de saison. Plutôt que de laisser la terre nue, chaque carré libéré par les tomates, pommes de terre ou haricots peut accueillir une nouvelle vague de légumes pour un vrai potager d’automne généreux.

Laitues d’automne et d’hiver

Chicorées scaroles et frisées

Radis d’automne et d’hiver

Navets d’automne

Mâche

Épinards d’hiver

Betteraves de fin de saison

Globalement, on sème ces variétés de mi-juillet à fin septembre selon les régions, en terminant d’abord les betteraves au cœur de l’été, puis les salades et radis à partir d’août. Au Nord et en altitude, on anticipe de deux semaines ; dans l’Ouest et le Sud océaniques, on peut étaler les semis un peu plus tard, tant que le sol reste réchauffé.

Semis de fin d’été : les erreurs qui vident le potager

Nous avons tous déjà cru bien faire en déroulant une épaisse couche de paille dès les premières chaleurs. Si la terre était déjà sèche en profondeur, ce manteau agit pourtant comme un bouclier : petites pluies et arrosages rapides n’atteignent plus les racines. Mieux vaut écarter le paillis, gratter la terre sur 5 à 10 cm pour vérifier l’humidité, puis réhydrater longuement en pluie fine avant de remettre une couche aérée de 7 à 10 cm, sans coller aux collets.

Autre piège de fin d’été : laisser le sol nu et réduire les arrosages par peur de « brûler » le feuillage. Les altises, ces petites puces de terre qui raffolent des radis, navets et jeunes choux, profitent au contraire des sols chauds et secs ; une seule femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs en quelques semaines. Mieux vaut arroser copieusement tous les trois à cinq jours au pied, garder le sol couvert et protéger les rangs sensibles sous un voile ou un filet à mailles fines.

Les 7 légumes à semer maintenant pour des récoltes jusqu’en automne

Pour la partie « feuilles », misez sur les laitues d’automne, chicorées, mâche et épinards d’hiver. Semez en lignes dans une terre bien humidifiée, en arrosant au pommeau fin pour ne pas déloger les graines, puis paillez très légèrement entre les rangs. Une mi-ombre légère ou un voile de forçage suffit à garder ces jeunes salades croquantes jusqu’en novembre.

Radis et navets d’automne, semés en lignes fines puis protégés par un filet, remplissent le panier, tandis que quelques betteraves prolongent les récoltes. Avec des semis échelonnés tous les quinze jours sur de courtes rangées, le potager garde ainsi son rythme, sans creux, jusqu’aux premières gelées.